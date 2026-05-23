大相撲夏場所１４日目（２３日、東京・両国国技館）、２敗で単独首位を走っていた大関霧島（音羽山）が、幕内伯乃富士（伊勢ヶ浜）に寄り倒されて痛恨の３敗目。取組後の支度部屋では報道陣の取材に応じなかった。

小結若隆景（荒汐）は幕内琴栄峰（佐渡ヶ嶽）を押し出して快勝。３敗同士の直接対決を制して、優勝争いの首位に並んだ。取組後は「しっかり集中して土俵に上がりました。首位に並んだ？ また明日、一生懸命相撲を取ります」と気を引き締めた。

Ｖ争いは霧島と若隆景が３敗でトップに並び、１差の４敗で平幕の義ノ富士（伊勢ヶ浜）、伯乃富士、宇良（木瀬）、琴栄峰（佐渡ヶ嶽）、藤凌駕（藤島）の５人が追う大混戦。千秋楽は３敗の霧島が４敗の宇良、３敗の若隆景は４敗の藤凌駕、４敗同士で義ノ富士と琴栄峰、４敗の伯乃富士は勝ち越しがかかった藤青雲（藤島）と対戦する。

九重審判長（元大関千代大海）は優勝争いについて「どうなるか分からないですよ。４敗も…。１差で追ってくるのも、ないことはない。どうなるか」と話した。

千秋楽で７人以上が優勝争いに残るのは２０１５年夏場所以来１１年ぶり。この時は３敗に白鵬、照ノ富士、４敗で日馬富士、稀勢の里、高安、勢、魁聖、嘉風の６人が追う展開となり、照ノ富士が優勝した。今回は最後に誰が賜杯を抱くのか。