◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神（23日、東京ドーム）

先発マウンドにあがった巨人・ウィットリー投手は、6回途中3失点で降板しました。

初回には先頭から二者連続で空振り三振を記録。続く森下翔太選手には死球を与えてしまうも、続く佐藤輝明選手からも空振り三振を奪います。さらに2回にも先頭から二者連続で空振り三振。高めのストレートなどを駆使しながら、阪神打線をほんろうします。

しかし3回には、立石正広選手にこの日の初ヒットを許します。4回は再び三者凡退とするも、5回にはピンチから失点。1アウトから四球とヒットでランナーを背負うと、先発・村上頌樹投手に送りバントとされ2アウト2、3塁、ここで立石選手の先制タイムリーを浴び2失点としました。

6回には先頭で迎えた佐藤選手にヒットを浴び、続く大山悠輔選手から空振り三振を奪ったところで降板。1アウト1塁で2番手・高梨雄平投手が起用されました。しかし高梨投手は連打を浴び失点。ウィットリー投手に3失点目が記録されました。

この日のウィットリー投手は5回と1/3で91球を投げ、被安打5、奪三振8、与四死球2、失点3としています。