Netflixシリーズ『ワンダーフールズ』が、配信リリースされた。超能力を題材とした近年のドラマといえば、韓国の『ムービング』や、日本のドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）などが話題を集めたことが記憶に新しい。本シリーズ『ワンダーフールズ』もまた、そうした作品の系譜に連なりながらも、独自の解釈とテーマ性を打ち出しながら、平凡な市民たちによって結成される超能力チームの活躍を描いていく。

参考：パク・ウンビン×チャ・ウヌが愛すべきポンコツに 『ワンダーフールズ』の温かな人間賛歌

本シリーズのユニークなのは、ポップで爽快なファンタジーアクションのようでいて、1999年の終わり、韓国社会が直面していた閉塞感を表現しているところにある。ここでは、エンターテインメントとしての本シリーズの魅力と、その背景にある韓国の一時代の社会問題、それが照射する現在の状況について考えていきたい。

物語の舞台となるのは、世紀末の空気が漂う地方都市。うだつの上がらない日々を送り、疾患をも抱えている主人公のウン・チェニ（パク・ウンビン）は、ある事件をきっかけに、自分に備わった超能力を意識する。そして、同じく能力を持つことになるロビン（イム・ソンジェ）やギョンフン（チェ・デフン）らとともに、公務員イ・ウンジョン（チャウヌ）から超能力の指導を受けることになる。そんなチェニに、ある組織の魔の手が迫り、彼らは戦いの渦へと巻き込まれる。

暗い過去を隠し持つイ・ウンジョンを演じたチャウヌ（ASTRO）は、これまで主演作『私のIDはカンナム美人』、『女神降臨』などの作品で、完璧な美男子を体現してきた。しかし、近年の『ワンダフルワールド』で新境地に挑んだように、本シリーズにおいては謎めいているものの冷静で野暮ったい公務員役で、俳優としての領域を広げている。

対して、ヒロインのチェニを演じるパク・ウンビンは、本シリーズの監督ユ・インシクとともに世界的な注目を浴びたドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』などで見せた個性的な役柄を表現できる演技力を、本シリーズでも十分に発揮している。時代を背景にした鬱屈とした青春を過ごしながらも、野獣的ともいえる強烈なエネルギーを発散するキャラクターは、本シリーズに強い推進力を与えている。

この一見すると氷と炎のような組み合わせが、笑いや恋愛描写を際立たせ、魅力を分かりやすく伝えることにつながっている。とりわけ、主人公チェニの心拍数が上昇すると意図せず瞬間移動の能力を発動してしまうという趣向は、緊迫したサスペンスのなかにラブコメ的なテイストを滑り込ませている。

さて、本作においてとくに興味深い点だといえるのが、劇中に登場する超能力や時代設定、そして世界観が、どのように意味づけされているかという部分だ。舞台となる1999年の韓国は、1997年末の経済破綻を経て、急進的な構造改革によって経済の立て直しを図ろうとしていた。そして、規制緩和のなかで生まれたのが、リストラに遭う大勢の人々と、急増する非正規労働者だった。

そんな時期に、これから世に出ようとしている若者たちは、より厳しくなっていく能力至上主義の競争をさせられることになる。企業や社会のシステムにとって必要のない存在だと見なされれば社会の隅へと弾き出される。このような就職難と生活の不安定さのなかで、当時の若者たちの多くは、自分が社会にとって代替可能な“何者でもない”パーツであるという意識を植え付けられ、自信を喪失せざるを得なかったのだ。

劇中に登場するカルト宗教の存在もまた、この時代の空気を反映している。社会全体が不況のなかでは、個人の不安や悩みが大きくなることで、カルト的な新興宗教が支持を得る場合がある。最近、旧統一教会（世界平和統一家庭連合）の総裁が、前大統領夫妻や国会議員への不正な金品提供および業務上横領などの疑いで逮捕されたように、過去の時代の余波は、現在にも濃い影を落としている。

そう考えれば、チェニをはじめとする面々が、なかなか自身の超能力をコントロールできず、「何者でもない」として軽んじられる点は、現実の社会において資質を持ちながらも条件の良い就職ができず、自信を喪失してゆく当時の若者たちを象徴しているといえよう。これは、日本における「就職氷河期世代」にも通底する話だ。そしてこれもまた、現在の問題含みの社会に影響を及ぼしたことを意識せざるを得ない。

しかし、だからといって彼らに真の能力がないわけでも、社会に寄与できないわけでもないはずだ。それぞれに然るべきポストが用意され、あるいは人生のさまざまなタイミングでチャンスが与えられさえすれば、個としての輝きを放つことができるだろう。本シリーズのクライマックスにおいて、抑圧されていた個々の実力がついに覚醒し、さながら『アベンジャーズ』シリーズのように、登場人物たちの立ち姿を捉えるカメラがまわり込む瞬間。そこには、社会から疎外され自信を失った世代が自らの尊厳を取り戻すという、現実につながるカタルシスがあるのだ。

（文＝小野寺系（k.onodera））