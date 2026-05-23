試合前に首位が確定した甲府、敵地で最下位の長野にPK負け
[5.23 J2・J3百年構想リーグEAST-B第18節 長野 0-0(PK5-4) 甲府 長野U]
J2・J3百年構想リーグEAST-B第18節が23日に開催され、長野Uスタジアムでは首位ヴァンフォーレ甲府が10位AC長野パルセイロに0-0からのPK4-5で敗れた。
前節終了時点で1位甲府と2位北海道コンサドーレ札幌の勝ち点差は「3」。2時間早く試合を行った札幌が8位ジュビロ磐田に敗れたため、甲府はキックオフを待たずに首位通過が確定した。
長野とのアウェー戦はスコアレスで時間が経過すると、終盤にピンチが続く。しかし、GK東ジョンのファインセーブやクロスバー直撃などで失点には至らず、0-0で90分が終了した。
両守護神のシュートストップの応酬となったPK戦は7人目までもつれ、長野がPK5-4で勝利。今季初の2連勝を飾った。甲府は3試合ぶりの黒星。連勝は「2」で止まった。
J2・J3百年構想リーグEAST-B第18節が23日に開催され、長野Uスタジアムでは首位ヴァンフォーレ甲府が10位AC長野パルセイロに0-0からのPK4-5で敗れた。
前節終了時点で1位甲府と2位北海道コンサドーレ札幌の勝ち点差は「3」。2時間早く試合を行った札幌が8位ジュビロ磐田に敗れたため、甲府はキックオフを待たずに首位通過が確定した。
長野とのアウェー戦はスコアレスで時間が経過すると、終盤にピンチが続く。しかし、GK東ジョンのファインセーブやクロスバー直撃などで失点には至らず、0-0で90分が終了した。
両守護神のシュートストップの応酬となったPK戦は7人目までもつれ、長野がPK5-4で勝利。今季初の2連勝を飾った。甲府は3試合ぶりの黒星。連勝は「2」で止まった。