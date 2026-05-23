向井康二がオフショットを大放出！「色気大爆発」「美人すぎる」「彼氏感あって最高」の声、肩にもたれかかる伊藤篤志の儚げショットも

【写真】向井康二の肩にもたれかかる伊藤篤志、儚げなオフショットを大放出

Snow Manの向井康二が自身のInstagramで、雑誌撮影のオフショットを大放出した。

■Snow Man向井康二の肩にもたれかかるのは？

向井はカメラ撮影を行う自身の姿など計11点の写真を披露した。

1枚目は、カラフルなワッペンがついたワークジャケットを羽織った向井。コンパクトなカメラを持ってしゃがみのショット。膝部分に穴が開いているデザインのデニムゆえ、がっつりと膝小僧がお目見え。

2枚目からはファインダーをのぞいたりカメラを構えたりとカメラマン・向井康二らしいショットが続く。6枚目では向井が被写体となり、長い脚を放り投げるようにした大胆ショットを披露。

続いて、7枚目には関西ジュニアの伊藤篤志が登場。デニム素材のジャケットに黒い細身のパンツ姿で、フラットなソールのスニーカーを履いてスケートボードに足をひっかけている。

続く、伊藤のワンショットはどこか儚げな雰囲気で、最後は向井の肩にもたれかかるようにして柔和な笑顔を浮かべる伊藤。まるで本当の兄弟のような、リラクシームード満点の2ショット写真だ。

これらの写真は、向井の連載「向井康二が学ぶ 白熱カメラレッスン」が掲載されている『AERA』（4月13日号）でのオフショットだと、同公式Xで紹介されている。

この投稿には、「色気大爆発」「美人すぎる」「このコーデ本当に似合ってる」「カメラが似合うな～」「最後の写真彼氏感あって最高です」という声の他、「篤志くん大きくなって」「兄弟みたい」など、コメントが続々と寄せられている。

■写真：向井康二の肩にもたれかかる伊藤篤志…オフショットを大放出