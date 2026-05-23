FANTASTICS八木勇征、ソロデビュー決定！「20代最後の年にまた1つ新しいチャレンジができることをとても光栄に思います」

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FANTASTICSのボーカル・八木勇征が、ユニバーサルミュージック内の新レーベル「A-Sketch Lab」からのソロデビューすることが決定。6月10日にデビューシングル「GAME CHANGER」を配信リリースする。

グループとして3度目の全国アリーナツアー『FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”』初日の愛知公演のステージ上で発表した。

■ソロデビュー楽曲のタイトルは「GAME CHANGER」！プロローグ映像も公開

ソロデビュー楽曲「GAME CHANGER」は、不安や孤独といった感情を排除するのではなく、それらすべてを抱えたまま前に進む、自身の決意を感じる歌詞とロックとダンスが融合したサウンドが印象的なアップテンポなナンバー。、これまでのグループ活動の枠に収まらない、 強い想いが色濃く刻まれている。

あらたな一面を提示する「GAME CHANGER」は、八木自身がこれまで築き上げ歩んできた軌跡の延長線上に位置する一曲となり、その変化は決して過去を否定するものではなく、支えてきた時間とともに進んでいく歩みの一歩となる。

今回のソロデビューにあたり、プロローグ映像も公開。雑踏のなかでひとりで進んでいく姿は、様々な可能性を模索しながらも強い意志を持った、新章へと踏み出した八木勇征のこれからを期待させる映像となっている。

また「GAME CHANGER」デジタルリリースを記念したPre-Add/Pre-Save、Pre-Orderキャンペーンも5月24日からスタートする。

なお、「GAME CHANGER」は、5月26日放送のFM大阪 みんなでつくるラジオ『FANTASTIC RADIO』にて初オンエアされる。