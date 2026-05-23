◇MLB レイズ4-2ヤンキース(日本時間23日、ヤンキー・スタジアム)

MLBは日本時間23日に公式インスタグラムを更新。2シーズンぶりに復活登板となったヤンキースのエース、ゲリット・コール投手が、ピンチでダイビングキャッチを披露したアーロン・ジャッジ選手にみせた感謝の仕草を紹介しました。

コール投手は、パイレーツ時代の2015年には19勝、アストロズ時代の2019年には20勝、2021年にはヤンキースで16勝を飾り最多勝を獲得し、2023年には同チームでア・リーグのサイ・ヤング賞を獲得した球界屈指の投手です。2025年の春に、右肘の故障が見つかり、トミー・ジョン手術を実施。2025年シーズンは全休となっていました。

そして日本時間23日に行われたレイズ戦で、2024年シーズン以来の復活登板。今回、MLBが注目したのは、そのコール投手がむかえた2回1死1塁の場面。レイズの7番セドリク・ムリンス選手の打席での出来事を動画と写真で紹介しました。

コール投手はムリンス選手に対し、ストレートを投じますがしっかりとらえられ、ライト方向へ鋭いライナー性の打球となります。抜ければ長打となり失点も免れない状況でしたが、その打球をライトのアーロン・ジャッジ選手がダイビングキャッチでグラブに収めます。

打球の行方を見守ったコール投手。捕球したのを見た瞬間、両手を高くあげガッツポーズをみせます。するとすぐにクールな表情に戻り、マウンドに戻ると、再度ライト方向をチラリとみて右手を差し向け、感謝を表しました。

このシーンを紹介したMLBは、「アーロン・ジャッジによるこのプレーの後、ゲリット・コールは感謝の気持ちを示した」と投稿。ジャッジ選手のスーパープレーをクローズアップするとともに、コール投手らしい冷静でいながら内に燃える闘志が垣間見えた瞬間でした。