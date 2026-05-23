【大雨警報】沖縄県・宜野湾市、北谷町に発表 23日19:30時点
気象台は、午後7時30分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を宜野湾市、北谷町に発表しました。
【警戒エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・宜野湾市、北谷町に発表 23日19:30時点
本島中南部、久米島では、23日夜遅くまで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■宜野湾市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■沖縄市
□大雨警報
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
23日夜遅くにかけて警戒
■北谷町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報
23日夜遅くにかけて警戒
■北中城村
□大雨警報
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
23日夜遅くにかけて警戒
■久米島町
□大雨警報
・土砂災害
23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
23日夜遅くにかけて警戒