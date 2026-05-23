気象台は、午後7時30分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を宜野湾市、北谷町に発表しました。

【警戒エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・宜野湾市、北谷町に発表 23日19:30時点

本島中南部、久米島では、23日夜遅くまで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■宜野湾市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

23日夜遅くにかけて警戒

・浸水

23日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 40mm



■沖縄市

□大雨警報

・土砂災害

23日夜遅くにかけて警戒

・浸水

23日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 35mm





□洪水警報23日夜遅くにかけて警戒■北谷町□大雨警報【発表】・土砂災害23日夜遅くにかけて警戒・浸水23日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 35mm□洪水警報23日夜遅くにかけて警戒■北中城村□大雨警報・土砂災害23日夜遅くにかけて警戒・浸水23日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報23日夜遅くにかけて警戒■久米島町□大雨警報・土砂災害23日夜遅くにかけて警戒・浸水23日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報23日夜遅くにかけて警戒