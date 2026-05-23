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気象台は、午後7時30分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を宜野湾市、北谷町に発表しました。

【警戒エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・宜野湾市、北谷町に発表 23日19:30時点

本島中南部、久米島では、23日夜遅くまで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■宜野湾市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■沖縄市
□大雨警報
・土砂災害
　23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報
　23日夜遅くにかけて警戒

■北谷町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報
　23日夜遅くにかけて警戒

■北中城村
□大雨警報
・土砂災害
　23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　23日夜遅くにかけて警戒

■久米島町
□大雨警報
・土砂災害
　23日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　23日夜遅くにかけて警戒