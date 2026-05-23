大谷翔平が8試合連続ヒット　3打数1安打1打点の活躍　村上宗隆は走者一掃打＆好守

メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が今シーズン最長の8試合連続ヒットと、得意の6月に向け徐々に調子を上げています。

前の試合で6試合ぶりのホームランを放った大谷選手。

ファンが「ホームラン見たいです」と書いたボードを掲げるなか、迎えた第2打席。

外角のチェンジアップにバットを合わせ、今シーズン最長となる8試合連続ヒットをマークしました。

そして第4打席は1アウト、ランナー3塁1塁のチャンスで打席へ。

レフトへ打ち上げてしまいますが犠牲フライとなり、3塁ランナーが帰って打点をあげました。

2試合連続のホームランこそ出ませんでしたが、3打数1安打1打点の活躍と、好調をキープしています。

一方、ホームランランキングでア・リーグトップのシカゴ・ホワイトソックス、村上宗隆選手（26）は2アウト満塁で迎えた第3打席でした。

外角のスライダーをレフトへ流し打ち。

走者一掃のタイムリーツーベースを放ち、2試合連続ヒットとしました。

さらにそのウラ、守備でも魅せました。

痛烈な打球が一塁線を襲いますが、華麗なグラブさばきを披露。

攻守で躍動した村上選手が、チームの勝利に貢献しました。