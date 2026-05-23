◆大相撲 ▽夏場所１４日目（２３日、両国国技館）

大相撲夏場所は１４日目を終え、大関・霧島（音羽山）と小結・若隆景（荒汐）が３敗で並んでトップ。東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）、西前頭１０枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）、東前頭１１枚目・宇良（木瀬）、東前頭１３枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）、東前頭１７枚目・藤凌駕（藤島）の５人が４敗で追う展開となった。

千秋楽は、霧島が宇良、若隆景が藤凌駕と対戦する。両者とも勝てば、２人による優勝決定戦、いずれか一方が勝ち、一方が負ければ、勝者が優勝となる。両者とも敗れた場合は、他の４敗のうち、勝った力士が優勝決定戦に進み、史上最多の６人での争いになる可能性もある。義ノ富士と琴栄峰が直接対決。伯乃富士は西前頭６枚目・藤青雲（藤島）戦が組まれた。

６人による優勝決定戦の場合は対戦相手をくじ引きで決めて、２人ずつの決定戦を行い、最後は勝ち残った３人によるともえ戦となる。

過去は５人による優勝決定戦が最多で、１９９６年九州場所は１１勝４敗で並んだ曙、若乃花、武蔵丸、貴ノ浪、魁皇の５人による優勝決定戦になった。ともえ戦に進む３人を絞り込むために、くじ引きを行い曙がシード、武蔵丸―若乃花、貴ノ浪―魁皇がそれぞれ対戦し、武蔵丸と貴ノ浪が勝利。ともえ戦では武蔵丸が曙、貴ノ浪に連勝して賜杯をつかんだ。