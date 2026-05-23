777円くじで非売品ネオンが当たる3日間！ マルハン東日本カンパニー 脳汁横丁2026

記事ポイント 入場無料の体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日に秋葉原で3日間開催アフロマンスがプロデュースした11種のオリジナルグッズが会場限定で販売1回777円の「脳汁くじ」では商品総額2,558,910円分の景品が用意され、S賞は非売品の「脳汁ネオン」 入場無料の体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日に秋葉原で3日間開催アフロマンスがプロデュースした11種のオリジナルグッズが会場限定で販売1回777円の「脳汁くじ」では商品総額2,558,910円分の景品が用意され、S賞は非売品の「脳汁ネオン」

脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が、2026年5月29日（金）から5月31日（日）の3日間、東京・秋葉原の「ベルサール秋葉原」で開催されます。

入場は無料で、クリエイターとコラボした屋台フード、アーティスト・DJによるライブステージ、インスタジェニックなフォトスポットなど多彩なコンテンツが展開されます。

主催はマルハン東日本カンパニー。

企画監修をクリエイターのアフロマンス（Afro&）が担当し、「ヲタク」と「大人」を掛け合わせた造語「ヲトナ」をキーワードに展開する「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾として位置づけられています。

マルハン東日本カンパニー「脳汁横丁2026」





イベント名：脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁（のうじるよこちょう）2026」開催日程：2026年5月29日（金）〜5月31日（日）開催時間：11:00〜20:00会場：ベルサール秋葉原（東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F）アクセス：JR「秋葉原駅」電気街北口から徒歩3分 ／ つくばエクスプレス「秋葉原駅」A3出口から徒歩5分 ／ 日比谷線「秋葉原駅」2番出口から徒歩6分 ／ 銀座線「末広町駅」1または3番出口から徒歩4分入場料：無料（フード・ドリンク・オリジナルグッズは別途購入）主催：株式会社マルハン 東日本カンパニー企画監修：アフロマンス / Afro&Co.

「脳汁横丁2026」のコンセプトは「奉脳祭（ほうのうさい）」です。

本能や熱狂を解放し、驚きとひらめき、「好き！」を極める衝動をすべて捧げる祝祭として設計されています。

光と音に包まれた会場では、クリエイターとコラボした体験型フード・ドリンクが楽しめる「脳汁屋台」、ガソリンスタンド風の「脳汁スタンド」、アーティスト・DJのライブや参加型企画が行われる「提灯マッピングステージ」が展開されます。

「ヲトナ基地プロジェクト」は2024年4月にマルハン東日本が始動させたプロジェクトで、「脳汁横丁2026」はその第6弾にあたります。

今回は全11種のオリジナルグッズの販売、Web3.0技術を活用した「脳汁くじ」、大型インスタレーションなど新たなコンテンツが追加されています。

オリジナルグッズ（ウェア・ファッション）

ウェア系のオリジナルグッズは、イラストレーター「最後の手段」が手がける「脳汁宇宙ワールド」グラフィックを全面に配した派手なデザインが特徴です。

浴衣・アロハシャツ・Tシャツ・スケートボード・サンダルの5アイテムが展開されます。

脳汁浴衣





価格：39,800円（税込）数量限定

脳汁公式グッズ初となる浴衣です。

「最後の手段」が描き下ろした「脳汁宇宙ワールド」が生地全面に詰め込まれ、背中には大胆な「NOUJIRU」ロゴが入っています。

帯にも脳汁ロゴパターンがあしらわれており、前後どちらから見ても世界観が完結しています。

脳汁アロハ





価格：7,777円（税込）サイズ：M / L / XL / 2XL

「最後の手段」による脳汁宇宙グラフィックを生地全面に敷き詰めたアロハシャツです。

背中には「NOUJIRU」の文字が入り、M・L・XL・2XLの4サイズで展開されます。

脳汁Tシャツ2026





価格：6,000円（税込）

フロントに「最後の手段」のグラフィックを大胆に配した2026年版Tシャツです。

両袖には「脳」「汁」の刺繍が入っており、1枚で着ても重ね着のインナーとしても使えます。

脳汁スケートボード





価格：29,800円（税込）数量限定

片面に「最後の手段」による全面グラフィック、もう片面にはピンク一色の「脳汁」ロゴが入ったスケートボードです。

トラックとタイヤを装着して実際に乗ることも、壁掛けのアートピースとして飾ることもできます。

脳汁サンダル2026





価格：3,333円（税込）

毎回完売している人気シリーズの2026年版です。

従来の白ベースから一転して黒ベース×脳汁宇宙ビジュアルで登場し、両足にそれぞれ「脳」「汁」の二文字が大きく配置されています。

オリジナルグッズ（小物・アクセサリー）

小物・アクセサリー系のグッズは777円〜1,111円の価格帯で展開されます。

アクリルキーホルダー・アクリルスタンド・御守り・ワッペン・ステッカー・ポスターの6種類が販売されます。

脳汁アクキー2026





価格：777円（税込）種類：レインボー脳くんver. / 脳汁ロゴver.（2種）

プリズム加工が施されたアクリルキーホルダーです。

角度によってキラキラと光るリッチな仕上がりで、レインボー脳くんver.と脳汁ロゴver.の2種展開となっています。

脳汁アクスタ





価格：1,111円（税込）種類：レインボー脳くんver. / 脳汁宇宙ワールドver.（2種）

脳汁公式グッズ初登場のアクリルスタンドです。

レインボー脳くんver.と宇宙に広がる脳汁ワールドver.の2種があり、いずれも「最後の手段」の世界観を立体的に表現しています。

脳汁御守り





価格：999円（税込）種類：確変祈願ver. / 脳内麻薬ver.（各色展開）

今年のコンセプト「奉脳祭」に合わせて制作された御守りです。

「確変祈願」と「脳内麻薬」の2バリエーションがあり、黒ベースの荘厳仕様とカラフル全開仕様の2カラー展開となっています。

脳汁ワッペン2026





価格：1,111円（税込）デザイン：脳汁ロゴ / 脳くん / カンパインズ（3種）

脳汁ロゴ・脳くん・カンパインズの3デザインが揃う刺繍ワッペンです。

刺繍ならではの立体感が特徴で、Tシャツ・バッグ・帽子・サウナハット・作業着など様々なアイテムに貼り付けられます。

脳汁ステッカー2026





価格：777円（税込）内容：4枚セット（脳汁ロゴ・脳くん・レインボーチーギューほか、ホログラム仕様）

脳汁ロゴ・脳くん・レインボーチーギューなどのデザインをホログラム加工した4枚セットのステッカーです。

ネオンカラーのとろける脳汁ロゴも収録されています。

脳汁ポスター2026





価格：999円（税込）サイズ：B2

「最後の手段」によるアートワークをB2サイズの大判で楽しめるポスターです。

脳汁横丁2026の世界観をそのまま持ち帰ることができます。

会場コンテンツ

会場には入場無料で楽しめる大型インスタレーションや体験型展示が設置されます。

「奉脳祭」の世界観を象徴するフォトスポット、探索型の展示空間のほか、Web3.0技術を活用した「脳汁くじ」も展開されます。

巨大脳みそバルーン





ピンク色に輝く脳型の巨大バルーンが会場入口に設置されます。

バルーン下には「脳汁横丁2026」のキービジュアルが掲げられ、両サイドには「第二で営業」「脳汁とび出し注意」と書かれた縦幕が並びます。

来場記念のフォトスポットとしても機能します。

脳汁ギャル神社





屋内空間の中央にピンク色の鳥居が鎮座するインスタレーションです。

CGOドットコムの「ギャル神社」とのコラボレーションで生まれたモニュメントで、鳥居には「脳汁」と書かれた額が掲げられています。

鳥居の先には脳汁が噴出する「脳汁噴水」、ドル箱を彷彿とさせる「脳汁賽銭箱」、本物のネオン管が輝く「脳汁ネオン」が設置される予定です。

両脇には短冊状の願い事が貼り付けられた金網パネルも配置されます。

ヲトナ基地研究所：ある研究員Hのデスク





「ヲトナ基地研究所」で働く研究員のデスクを再現した探索型展示です。

走り書きされたメモ、差出人不明の謎のメッセージ、膨大な年月をかけてまとめられた研究資料がデスク上に配置されており、訪問者は研究員の日常を擬似体験できます。

ヲトナ基地プロジェクトの理念や今後の計画の全貌も、展示を通じて明らかになる構成となっています。

脳汁くじ





参加料：777円（税込）／1回商品総額：2,558,910円（税込）S賞：脳汁ネオン（非売品）A賞：脳汁スケートボードB賞：脳汁浴衣C賞：脳汁アロハP賞：脳汁トレーディングカードその他：Amazonギフト券最大10万円分

Web3.0技術「アニカナ」を活用したマルハンの新サービス「スマート福袋」の仕組みを使った「脳汁くじ」です。

参加料は1回777円（税込）で、S賞の超レアアイテム「脳汁ネオン」（非売品）をはじめ、Amazonギフト券最大10万円分など商品総額2,558,910円分の景品が用意されています。

オンライン参加の場合、不要な景品はリアルタイムで売却・現金化が可能です（現金化時の換金額は参加料より低くなります）。

フロアマップ・タイムテーブル





会場となるベルサール秋葉原1Fのフロアマップが公開されています。

脳汁屋台・脳汁スタンド・提灯マッピングステージ・各フォトスポットの配置を事前に確認できます。





ステージコンテンツのタイムテーブルも公表されており、アーティスト・DJのライブや参加型企画の時間帯を事前に把握できます。

入場無料の3日間で、39,800円（税込）の数量限定浴衣から777円（税込）のステッカーまで全11種のオリジナルグッズが販売されます。

「脳汁くじ」S賞の「脳汁ネオン」は非売品のレアアイテムで、1回777円から挑戦できます。

アフロマンスがプロデュースした「奉脳祭」の世界観は、光と音に包まれた秋葉原の会場全体で体感できます。

マルハン東日本カンパニー「脳汁横丁2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「脳汁横丁2026」の入場に料金はかかりますか？

A. 入場は無料です。

フード・ドリンク・オリジナルグッズの購入は別途費用が発生します。

Q. 脳汁くじはイベント会場以外からも参加できますか？

A. オンラインでの参加も可能です。

オンライン参加の場合、不要な景品はリアルタイムで売却・現金化できます（現金化時の換金額は参加料1回777円より低くなります）。

Q. 事前登録は来場の必須条件ですか？

A. 事前登録は必須ではありません。

来場者数の把握を目的として、LINE公式アカウントから参加予定の事前登録が受け付けられています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 777円くじで非売品ネオンが当たる3日間！ マルハン東日本カンパニー「脳汁横丁2026」 appeared first on Dtimes.