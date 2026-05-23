全32店舗、落花生トッピング！ 八街！激うま！ラーメン祭2026

記事ポイント 千葉県八街市・けやきの森公園で4週連続の週末開催全国32店舗が週替わりで登場し、全店舗が落花生トッピングを提供ライブステージやお笑いライブも予定される入場無料イベント 千葉県八街市・けやきの森公園で4週連続の週末開催全国32店舗が週替わりで登場し、全店舗が落花生トッピングを提供ライブステージやお笑いライブも予定される入場無料イベント

千葉県八街市・けやきの森公園で、大型ラーメンイベント「八街！激うま！ラーメン祭2026」が開催されます。

2026年5月15日から6月7日までの毎週金・土・日に、全国の人気ラーメン店32店舗が週替わりで登場します。

千葉県への落花生導入150周年にあわせ、全店舗が落花生を使った特別トッピングを提供します。

「八街！激うま！ラーメン祭2026」





名称：八街！激うま！ラーメン祭2026開催期間：2026年5月15日(金)〜6月7日(日)開催日：期間中の毎週金・土・日開催時間：金曜日 17：00〜21：00、土曜日 10：30〜21：00、日曜日 10：30〜20：00会場：けやきの森公園料金：入場無料、ラーメン1杯 1,000円、食券制出店数：全32店舗、各陣8店舗・週替わり出店主催：八街！激うま！ラーメン祭実行委員会企画制作・運営：株式会社ブルースモービル

「八街！激うま！ラーメン祭2026」は、今年で5回目を迎える4週連続のラーメンフェスです。

会場には各陣8店舗が登場し、醤油、味噌、塩、豚骨、鶏白湯、つけ麺、まぜそばなどの一杯が並びます。

松阪牛、牛タン、のどぐろ、広島牡蠣、伊勢海老などの素材を使ったラーメンも登場し、週末ごとに異なる味を楽しめます。

今年は千葉県に落花生が導入されて150周年を迎える年です。

八街を象徴する食材「落花生」をテーマに、全国32店舗がそれぞれのラーメンに落花生トッピングを組み合わせます。

ラーメン、ライブステージ、お笑いライブ、八街の街歩きが重なる構成で、友人同士や家族で過ごす週末グルメ旅にも向くイベントです。

落花生トッピング





第1陣のフライヤーには、各店舗のラーメン写真と店名が並び、週替わりで味わえるメニューの幅が示されています。

全32店舗が落花生を使った特別トッピングを提供し、濃厚味噌、塩ラーメン、まぜそばなどに香ばしさや甘み、食感のアクセントが加わります。

地域資源である落花生と各店の個性が組み合わさることで、八街の会場で味わう一杯として成立します。

第1陣

第1陣は2026年5月15日(金)から5月17日(日)まで開催されます。

麺房 鶏くらふとつけ麺 和佐野らーめん 佐よし特濃のどぐろつけ麺Smile田代こうじ最強軍団寿製麺 よしかわ味噌麺処 花道庵麺屋 一元堂

大阪、東京、栃木、三重、埼玉、岡山などの店舗名が並び、初週から地域色のあるラーメンを食べ比べられます。

金曜日の夜から日曜日まで開かれるため、仕事帰りの夕食や週末の昼食に合わせた来場がしやすい日程です。

第2陣





第2陣は2026年5月22日(金)から5月24日(日)まで開催されます。

麺家太威ラーメン大津家ラーメンじゃぐら高円寺特級鶏蕎麦龍介麺屋 宗麺屋チクワ竹岡式ラーメンたか木屋鷹の目×それいけ！たかちゃんラーメン

新潟、神奈川、東京、茨城、千葉などの店舗が登場し、鶏、豚骨、竹岡式などの個性を楽しめます。

八街の落花生トッピングが各店の一杯に加わることで、通常の店舗営業とは異なるフェス仕様の味わいになります。

第3陣





第3陣は2026年5月29日(金)から5月31日(日)まで開催されます。

濃厚鶏そば葵ONO deら〜めんH仙臺くろくらあめん家 有坂らあめん元恵比寿らぁ麺屋つなぎらーめんダイニング庵ハイマウント×肉玉そば越智

埼玉、千葉、宮城、群馬、東京などの店舗に加え、コラボ形式の出店も含まれます。

月末の週末に複数店舗を回る食べ歩きができ、友人同士で好みの一杯を選び合う楽しさがあります。

第4陣





第4陣は2026年6月5日(金)から6月7日(日)まで開催されます。

麺処 若武者なかじゅう亭inEZOセアブラーメン東中八麺屋 中川會くじら食堂衝青天本家 第一旭

福島、群馬、北海道、東京、広島、京都などの店舗が並び、最終週まで地域ごとの味の違いを楽しめます。

6月7日(日)まで続く構成のため、初週から最終週まで通うことで、32店舗の顔ぶれを週ごとに追えます。

ステージイベント





会場では、ラーメンとあわせて楽しめるステージイベントも予定されています。

ジュリアナの祟り、仮面女子、スリジエ、トッピング☆ガールズ、落花生娘、代々木女子音楽院、ちぃたん☆ぼんばーずなどが出演者として案内されています。

音響を伴うステージ演目は、八街市からの要望により18：00までに終了予定です。

18：00以降は物販・交流時間として実施予定で、夕方以降も会場内で過ごせます。

お笑いライブ





お笑いライブには、髭男爵、ねづっち、スギちゃん、クールポコ。

が登場予定です。

5月17日(日)：髭男爵5月24日(日)：ねづっち5月31日(日)：スギちゃん6月7日(日)：クールポコ。





各週の日曜日に芸人が登場し、ラーメンを味わう時間とステージを見る時間を組み合わせられます。





最終日6月7日(日)にはクールポコ。

が登場予定で、4週連続イベントのフィナーレを盛り上げます。

アクセスと来場シーン

会場のけやきの森公園は、JR総武本線・八街駅から徒歩圏内にあります。

東京方面から日帰りで訪れやすい立地のため、都内から少し足を伸ばす週末グルメ旅としても組み込みやすいイベントです。

金曜日は17：00から21：00まで開かれ、仕事帰りの夕食に合わせやすい時間設定です。

土曜日は10：30から21：00まで、日曜日は10：30から20：00まで開催され、家族での昼食や友人同士の食べ歩きにも使いやすいスケジュールです。

全32店舗の落花生トッピング、4週連続の週替わり出店、入場無料の会場構成がそろい、八街の名産と全国のラーメンを一度に楽しめます。

1杯1,000円の食券制により、複数人で訪れて別々の一杯を選ぶ週末の食べ歩きにも向いています。

八街！激うま！ラーメン祭実行委員会「八街！激うま！ラーメン祭2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「八街！激うま！ラーメン祭2026」はいつ開催されますか？

A. 2026年5月15日(金)から6月7日(日)までの期間中、毎週金・土・日に開催されます。

Q. 入場料とラーメンの料金はいくらですか？

A. 入場は無料です。

ラーメンは1杯1,000円で、食券制です。

Q. 会場ではステージイベントもありますか？

A. ライブステージとお笑いライブが予定されています。

音響を伴うステージ演目は18：00までに終了予定です。

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