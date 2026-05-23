「ソフトバンク１１−１日本ハム」（２３日、みずほペイペイドーム）

日本ハムが２連敗で借金２、ソフトバンクと入れ替わって４位に順位を落とした。今季のソフトバンク戦は７戦７敗となった。

八回２死一、二塁の場面で、矢沢がマウンドに上がった。“二刀流”としてプロ入りしたが、昨季は野手に専念。２４年６月２３日の楽天戦（エスコン）以来２年ぶりの登板となった。打者３人に１安打１四球という結果に「急に（出番が）来ました。まあでも、その割にはちょっと良い球行ったかな」と振り返った。

この日も野手として準備していた。だが、八回に清水大がプロ初登板した際に「バックアップあるかも」と急きょ言われブルペン入りした。林ヘッドコーチは「ああいう展開、点数も開きましたし、清水の球数。あとは休ませる投手もいるので」と起用理由を説明した。

矢沢は「本当に抑えに行ったんだったら多分楽しみなんですけど、“試合を長引かせちゃいけない”みたいな。そういう感じが、投げにくかったっす」と振り返る。「意外と軽く投げてる割にはスピード出た」と久々の登板に手応えを感じつつ、「野手で結果出します」と誓った。