◇明治安田J1百年構想リーグ 神戸1―0福岡（2026年5月23日 ベススタ）

神戸DFマテウス・トゥーレルはキャリア初の2戦連発で、西地区1位確定に導いた。

前半50分、FW武藤嘉紀の折り返しを頭で合わせて決勝点。「こぼれたボールがヨッチ（武藤選手）に渡った時、彼は絶対に諦めない選手だということを分かっていたので、必ず折り返しが来ると信じていました。良いボールを上げてくれた。決めることができて良かった」と感謝した。

前節・長崎戦でも一時逆転となるヘディング弾。チームとしてはPK戦で敗れたが、結果的にこの試合で得た勝ち点1が最終節を迎えるに当たって大きなアドバンテージになった。ただ守備の要は「得点ができて嬉しいですが、何よりも全員で勝ち取った結果。この半年間、過密日程や長距離移動、そしてアクシデントもあって非常にタフな時期を過ごしました。それらを乗り越えたことでチームとして進化できた」と殊勝に振り返った。

準々決勝以降はサウジアラビアで集中開催されたACLE直前の名古屋戦でGK前川黛也とぶつかって顔面を強打。歯の治療が必要になった。ACLE後にブラジルに一時帰国して治療したが「時間が足りないほど複雑な工程が必要」（トゥーレル）で百年構想リーグ終了後に本格的な治療をしなければならない。決して万全ではないが、それでもACLEは準々決勝と準決勝に出場。ACLE終了後も7試合中6試合で出場を果たした。

「再びあの舞台に戻ることは僕たちの明確な目標だったし、このチームでまたアジアに挑戦できる権利を得られたことを誇りに思います」。ACLEプレーオフ出場権は獲得。東地区首位・鹿島に順位決定プレーオフで勝利すればACLE本選からの出場権を得られる中、守備の要は気持ちを高めた。