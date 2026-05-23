＜大相撲五月場所＞◇十四日目◇23日◇東京・両国国技館

【映像】懸賞旗より“ド派手” カメラが捉えたレジェンドの姿

優勝争いの生き残りをかけた熱戦が繰り広げられた大相撲五月場所の十四日目。館内のボルテージが最高潮に達する中、三役力士と今場所二桁勝利を挙げて好調を維持する前頭の若手力士による注目の取組前、土俵上を回る色とりどりの懸賞旗の向こう側に、ひときわ異彩を放つ“レジェンド”の姿が中継画面に映り込んだ。その鮮やかすぎる佇まいに「懸賞旗より派手やんw」「さすがに目立つ」などと驚きとツッコミの声が相次いだ。

問題のシーンは、小結・若隆景（荒汐）が前頭十三枚目・琴栄峰（佐渡ヶ嶽）を押し出しで下し、逆転優勝へ望みをつなぐ11勝目（3敗）を挙げた一番で起こった。

十三日目を終え、2敗の大関・霧島（音羽山）を追う3敗の実力者同士の好取組。この一番には数多くの懸賞がかけられ、色鮮やかな懸賞旗が両者の取組前に土俵上を反時計回りに回った。

そんな中、土俵上を回る懸賞旗の向こう側、向正面の西花道寄りの溜まり席に、色とりどりの懸賞旗に引けを取らない鮮やかな黄緑色の上着に身を包んだ一人の男性の姿があった。

この男性は、ボストンマラソンでの優勝や福岡国際マラソン4連覇、さらにはロサンゼルス五輪・ソウル五輪の男子マラソン日本代表など、数々の輝かしい実績を持つ男子マラソン界のレジェンド・瀬古利彦氏（現・DeNAスポーツグループフェロー）だ。

中継カメラが懸賞旗越しにその姿をとらえるとABEMAファンからは「懸賞旗より派手やんw」「さすがに目立つ」といったツッコミが相次ぎ、X上でも「正面向かって右側にマラソンの瀬古さんがいらっしゃいますなぁ〜 薄い緑か黄色っぽいシャツw」「黄色いのは瀬古さんみたい」などの指摘が多数寄せられた。

なお十四日目の結果を受け、優勝争いはさらにし烈に。3敗で霧島と若隆景が並び、4敗の義ノ富士、伯乃富士、宇良、琴栄峰、藤凌駕ら5人の力士が追う展開で千秋楽を迎えることとなった。（ABEMA／大相撲チャンネル）