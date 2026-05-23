【スーパーフォーミュラ】第4戦（決勝・5月23日／鈴鹿サーキット）

【映像】高速130Rで起きた戦慄のクラッシュ（実際の様子）

日本最速を競うスーパーフォーミュラの第4戦で、大きなクラッシュが発生。高速コーナーで起きたアクシデントに、サーキットが一時騒然となった。

アクシデントが起きたのは19周目。鈴鹿サーキット屈指の高速コーナーとして知られる「130R」で、野中誠太（KCMG）のマシンがアウト側に飛び出し、そのままスポンジバリアへ激しく直撃。マシンがバリアに深く突っ込んだままストップするクラッシュとなった。

解説で現役レーシングドライバーの関口雄飛が「単独っぽいですね。ドライバーのミスではなさそうです」と言及。マシンに何らかのトラブルがあった可能性を指摘した。

この日の鈴鹿は、11周目にウェットレースが宣言される難しいコンディション。一歩間違えれば大惨事となりかねないクラッシュだったが、幸いにも野中は自らの足で歩いてマシンを降りた。菱沼アナウンサーも「自分の足で歩いているというところが1つ安心ではありますけれども、本人としては悔しいレースです」と語り胸を撫で下ろした。

このクラッシュによりセーフティカーが出動。その後もウェット路面に足をすくわれてクラッシュを喫するマシンが相次ぎ、タイヤ戦略が明暗を分ける大荒れの展開となった。

そんな過酷なサバイバルレースを制したのは、予選14位からスタートしたサッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM'S）。荒れた展開の中、1ストップ作戦の逆転劇でトップチェッカーを受けた。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2026』／(C)JRP）