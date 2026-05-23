X（旧Twitter）で話題になっているのは、切ない勘違いをしてしまったわんこの姿。必死に焦る姿は記事執筆時点で85万5000回を超えて表示されており、「おしゃべりしてるw」「声が切ない(笑)」「ノクターン歌ってるのかとw」などのコメントの他、2万1000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『車でお出かけ』と勘違いしている大型犬→行き先が『病院』と気付いた途端に…まさかの『表情と焦り方』】

「おでかけだ～！」から一転…

Xアカウント「@miyamafukayama」の投稿主さんは、トイプードルの『リク』ちゃん、柴犬の『リン』ちゃん、シベリアンハスキーの『アシㇼ』ちゃんとの暮らしを紹介しています。末っ子のアシㇼちゃんは、この日ドライブへ出発。車に乗った瞬間は、「今日はどこ行くの！？」とワクワクしていたそうです。窓の外を眺めながら、ご機嫌な様子だったのだとか。

しかし、しばらく走っているうちに、アシㇼちゃんは異変に気付いてしまいました。どうやら行き先が大好きなおでかけ先ではなく、動物病院だと察したようです。すると表情は一転。みるみる焦った顔になり、「えっ…まさか…」と言いたげな空気を漂わせ始めたそうです。

「もう諦めるしかないんや…」

その後、アシㇼちゃんは不安そうにクンクン鳴きながらソワソワ。かなり怖かったようで、助けを求めるような表情を浮かべていたそうです。

ところが、一緒にいたリンちゃんはとても冷静。まるで「もう諦めるしかないんや…」と悟りきったような顔をしていたのだとか。その達観した先輩感に、アシㇼちゃんはさらに絶望。ふたりの対照的すぎるリアクションが面白く、思わず笑ってしまうワンシーンなのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「魂の叫びだね」「柴犬の諦めきった様な表情も面白いｗ」「抱きしめてあげたくなる…」など沢山の反響がありました。

兄姉大好きな甘えん坊♡

そんなアシㇼちゃんは、とっても天真爛漫な末っ子気質なのだそう。特に兄姉犬たちのことが大好きで、いつもそばにいたがるのだとか。

ある日も、ソファで気持ちよさそうに寝ていた兄姉の間へ、「わたしも混ぜて～！」と言わんばかりに大きな体をぐいぐいねじ込んでいったそうです。しかし当然、挟まれた2匹は踏みつぶされる状態に…。最終的にはリクちゃんが「もう無理や…」とばかりに避難してしまったそう。悪気ゼロの甘えっぷりが、アシㇼちゃんの魅力なのかもしれませんね。

Xアカウント「@miyamafukayama」には、3匹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「@miyamafukayama」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。