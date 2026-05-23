いつもよりパパさんの帰りが遅いことに気付いた瞬間、超大型犬は遊ぶのをやめて心配し始めて…？愛を感じる光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で2万6000回再生を突破。「愛おしい」「全てが尊い」といった声が寄せられています。

【動画：『パパの帰りが遅いな』と気付いた超大型犬→表情が一変して…家族想いな『健気すぎる光景』】

パパの帰りが遅くて心配…

YouTubeチャンネル「バーニーズマウンテンドッグどんちゃんのくらし - Donnie log.」に投稿されたのは、珍しくパパさんの帰りが遅かった日の愛犬「どん」ちゃん（本名ドニーちゃん）の様子です。その夜、どんちゃんはママさんと楽しそうに遊んでいたのですが、途中で「パパ、遅くない？」と玄関の方を気にし始めたそう。

一度気になり出したら遊ぶ気分ではなくなってしまったようで、その後はお座りしてパパさんの帰りを健気に待っていたとか。「ちゃんと帰ってくるかな…」と心配している姿に愛を感じます。

今度はお友達を思い出してしょんぼり

ママさんが「今日はお仕事で遅くなるって言ってたよ」と伝えると、どんちゃんはとても寂しそうなお顔に…！そこで気分転換をしようとお庭に出てみたのですが、どんちゃんが明るい表情を見せたのは一瞬だけで、すぐにしょんぼりしながら外を眺め始めたそう。

実は前の日に大好きなお友達の「輪」くんが遊びに来てくれて、お庭で一緒に楽しいひと時を過ごしていたどんちゃん。今度は輪くんのことを思い出して寂しくなり、「今日も来てくれないかな？」と待っているようです。お家の中に戻ってからもどんちゃんはずっと寂しそうで、ママさんのそばを離れようとしなかったとか。

パパの帰宅に大喜び！

パパさんから「もうすぐ帰る」と連絡があると、どんちゃんはドアの前で待機し始めたそう。そして「まだかな～」とソワソワしていたら、ついにパパさんが帰宅！どんちゃんはしっぽを振りながらパパさんに体を擦りつけて、全力で甘えながら熱烈歓迎してくれたとか。

どんちゃんの嬉しそうな姿を見ると、こちらまで幸せな気持ちになります。きっとパパさんも、一瞬でお仕事の疲れが吹き飛んでしまったことでしょう。

この投稿には「健気で可愛い」「家族思い！偉い！」「本当に感受性が豊か」「こんなのパパが見たら泣いちゃうよ」といったコメントが寄せられています。

どんちゃんの可愛い姿や愛にあふれた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「バーニーズマウンテンドッグどんちゃんのくらし - Donnie log.」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「バーニーズマウンテンドッグどんちゃんのくらし - Donnie log.」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。