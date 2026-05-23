「とんでもねぇ！」「魔法みたい」広島の“10番”が魅せた、超絶トラップ弾にSNS騒然！「神すぎる」「ジダンだ」
サンフレッチェ広島は５月23日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節で名古屋グランパスとホームで対戦し、４−２で勝利した。そのなかで大きな注目を集めているのが、FW鈴木章斗が決めた“技あり弾”だ。
広島が３−１とリードして迎えた56分、鮮やかなカウンターを発動する。左サイドを駆け上がった東俊希が、ゴール前へ柔らかなクロスを供給。これに反応した鈴木は、ゴールに背を向けた状態で右足を高く上げ、足先で巧みにボールをコントロールした。
難しい体勢ながら絶妙なトラップで足もとに収めると、素早く反転。そのまま右足を振り抜き、強烈なシュートをゴール右上隅へ突き刺した。
背番号10が見せた圧巻のゴラッソに、SNS上でもファンが騒然。「これはすげー」「超絶トラップからのゴール！」「魔法みたい」「半端ないって！」「ジダンだ」「神すぎる」「ボディバランスもとんでもねぇ！」といった驚きの声が相次いだ。
トラップからフィニッシュまで一連の流れが完璧だった22歳のストライカー。スタジアムをどよめかせたスーパーゴールは、大きなインパクトを残している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】圧巻トラップ→強烈反転弾！ 鈴木章斗の“技あり”ゴール！
広島が３−１とリードして迎えた56分、鮮やかなカウンターを発動する。左サイドを駆け上がった東俊希が、ゴール前へ柔らかなクロスを供給。これに反応した鈴木は、ゴールに背を向けた状態で右足を高く上げ、足先で巧みにボールをコントロールした。
背番号10が見せた圧巻のゴラッソに、SNS上でもファンが騒然。「これはすげー」「超絶トラップからのゴール！」「魔法みたい」「半端ないって！」「ジダンだ」「神すぎる」「ボディバランスもとんでもねぇ！」といった驚きの声が相次いだ。
トラップからフィニッシュまで一連の流れが完璧だった22歳のストライカー。スタジアムをどよめかせたスーパーゴールは、大きなインパクトを残している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】圧巻トラップ→強烈反転弾！ 鈴木章斗の“技あり”ゴール！