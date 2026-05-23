華やかな色合いのイヤリングや、キラキラと輝く指輪など…。

店内には、1500を超える商品が並びます。

波佐見町の人気観光スポット「西の原」に誕生した、アクセサリーショップ「hinacoya(ヒナコヤ)」。

手がけたのは、80年の歴史を持つ、やきもの総合商社 西海陶器です。

（hinacoya 井上 美羽 店長）

「器だけではない波佐見焼、身につけられる波佐見焼、気軽に持って帰れるものをものを販売するという思いでオープンした」

カフェや雑貨店など10店舗が並ぶ『西の原』エリアの運営も担う西海陶器。

店の入口には、倉庫に保管されていたガラス窓や、鳥や草花が彫刻された “らんま” など、約60年前のものを再利用しました。

（hinacoya 井上 美羽 店長）

「歴史ある西の原と、新しいものの融合を表現したお店にするということで再利用しております」

刺繍が美しいリボンや、アクセサリーパーツなど、海外で買い付けした商品も並ぶなか、注目なのが…。

（hinacoya 井上 美羽 店長）

「こちらが波佐見焼のアクセサリーです」

やきものでできたアクセサリーチャーム。

どんなデザインにも合う白磁と上品な印象の青磁の2色展開です。

このパーツを使ったオリジナルのアクセサリー作り体験が人気です。

（寺田 美穂 アナウンサー）

「私もブレスレット作りに挑戦します」

100種類を超える中から好みのチャームを選び組み合わせます。

「えーこんなものもあるんですか？、かわいい～」

（hinacoya 井上 美羽 店長）

「動物や植物などジャンルを決めて選んでもいい」

（寺田 美穂 アナウンサー）

「選ぶ時間も楽しいですね」

あとは店のスタッフが制作してくれます。

（寺田 美穂 アナウンサー）

「かわいい！真ん中のチャームがかわいいですね。お店の人がアドバイスをくれたので大満足な仕上がりになりました」

今後は波佐見焼のアクセサリーを増やしていく予定で、新作の準備を進めているそうです。

（hinacoya 井上 美羽 店長）

「思い出の品として、ここに来たなっていうのを見て思い出してもらえるようなアクセサリーを作ってもらえたら」

歴史ある焼き物のまちにアクセサリーで新たな風を吹き込みます。