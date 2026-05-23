【付録】「Torridenクレンジングフォーム＆泡立てネット」が付いてくる！ 『VOCE SPECIAL 増刊 (2026年07月号)』が5月21日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『VOCE SPECIAL 増刊 (2026年07月号)』（講談社）の「Torridenクレンジングフォーム＆泡立てネット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
講談社から5月21日に発売される『VOCE SPECIAL 増刊 (2026年07月号)』（税込900円）。付録として、「Torridenクレンジングフォーム＆泡立てネット」が付いてきます。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『VOCE SPECIAL 増刊 (2026年07月号)』の「Torridenクレンジングフォーム＆泡立てネット」が見逃せない！
講談社から5月21日に発売される『VOCE SPECIAL 増刊 (2026年07月号)』（税込900円）。付録として、「Torridenクレンジングフォーム＆泡立てネット」が付いてきます。
韓国発の人気スキンケアブランド「Torriden」のクレンジングフォームが付録に付録には、Torridenの「ダイブイン クレンジングフォーム」（50ml・約30回分）が登場。たっぷり約30回分も使える大容量サイズで、しっかり試せるのがうれしいポイントです。「潤う水分バブル洗顔セット」と銘打たれており、洗顔後の肌のうるおいを大切にしたい人にぴったりの一品となっています。
もちもち泡を簡単に作れる泡立てネットもセットクレンジングフォームに加え、専用の泡立てネットもセットになっているのが大きな魅力です。ネットを使えば、ふわふわで濃密な泡を簡単に作ることができ、肌への摩擦を抑えながら優しく洗顔できます。さらに表紙は上坂樹里さんが飾り、夏メイク特集やBEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER）のスペシャルピンナップなど、誌面の内容も充実しています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)