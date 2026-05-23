◇大相撲夏場所14日目（2026年5月23日 両国国技館）

西前頭10枚目・伯乃富士（22＝伊勢ケ浜部屋）が東大関・霧島（30＝音羽山部屋）を寄り倒し、霧島を3敗へ後退させると共に自身も4敗を守って千秋楽まで優勝の可能性を残した。

4敗までの7人に優勝の可能性がある混戦を演出。伯乃富士は千秋楽、藤青雲との対戦が中入り前半戦で決まり、勝って3敗の霧島、若隆景の取組を待つ。

取組では霧島に右上手を引かれて土俵を背負った。春場所を親指のじん帯を痛め、途中休場した左足1本で耐えた後、もろ差しから両前まわしを引き付けて寄り返した。

「左足は大丈夫です。大関の体勢が低く、上手を取られてしまった。先に上手を取られるイメージもあって、必死に自分の態勢に戻そうと。その通りに動けた」

師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）からは「（稽古で）やってきたことを土俵でやれ」と指導される。「相手が誰でもそのように上がれるようになった」と手応えをにじませた。

この日は故郷の鳥取県倉吉市から父・勝也さん、母・和美さんが観戦に訪れた。2横綱2大関が休場する終盤戦。「両親が来る日に、この番付で結びで取れるとは思ってなかった。母が喜んでくれた。一生をかけて恩返ししたいと思っているので、いいところを見せられた」。千秋楽の藤青雲戦へ向けては「明日、やり切りたいという思いです」と雑念を排して土俵に集中する。