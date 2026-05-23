エアコンの温度、1℃下げても「たった月300円」？ 暑くてしんどい…を我慢しないで！

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夏になると、冷房の設定温度を何度にするかで家族の意見が分かれることがあります。「27度以下にすると電気代が高くなる」と聞くと、少し暑くても我慢したほうがよいのか迷う人もいるでしょう。特に高齢の家族がいる家庭では、電気代だけでなく体調面も気になります。   そこで本記事では、冷房を1度下げた場合の電気代の目安と、節約しながら快適に過ごす方法について解説します。

冷房を1度下げると電気代はどれくらい変わる？

冷房は、設定温度を低くするほど電気を多く使います。設定温度と室温の差が大きくなるため、エアコンがより多くの冷房能力を出し、エアコンに負担がかかるためです。
環境省の「家庭部門のCO2排出実態統計調査」によると、設定温度を1度緩和すると、冷房時の消費電力量は約13％、暖房時では約10％削減されると見込まれています。
ただし、実際の電気代は部屋の広さや外気温、住宅の断熱性、エアコンの年式、使用時間によって変わります。そのため、「1度下げたら、電気代が必ず高くなる」とは言い切れません。
資源エネルギー庁の「省エネポータルサイト」によると、2.2キロワットのエアコンを1日9時間使う場合、外気温31度の日に冷房の設定温度を27度から28度へ上げると、年間で約940円の節約になるとされています。この目安を見ると、1度の違いで電気代に差は出るものの、必ずしも「跳ね上がる」とまではいえないことが分かるでしょう。

「27度以下は電気代が高い」は正しいが、跳ね上がるとはかぎらない

お母さまの「27度以下にすると電気代が高くなる」という話は、方向性としてはおおむね正しいです。設定温度を下げれば、基本的に電気代は上がります。ただし、「跳ね上がる」というほど急に高くなるとはかぎりません。設定温度を1度下げただけで、電気代が2倍、3倍になるわけではないためです。
例えば、冷房代が月3000円かかっている家庭で、1度下げた影響が約10％出るとすると増える金額は月300円程度、月5000円の場合は約500円です。家計への影響はありますが、「絶対に27度以下にしてはいけない」と考えるほどではありません。
また、環境省が示す夏の目安は「室温28度」ですが、エアコンの設定温度を必ず28度にするという意味ではありません。例えば、日当たりが強い部屋では、設定温度を28度にしても、実際の室温がそれ以上になることもあります。そのため、エアコンの表示だけで判断せず、温度計で室温を確認しながら調整することが安心です。

電気代を抑えながら涼しく過ごすには？

冷房代を抑えるには、設定温度だけに頼らず、エアコンが効きやすい環境を作ることが重要です。
まず、カーテンやすだれで日差しを防ぎましょう。窓から入る熱を減らすと、部屋が暑くなりにくくなり、エアコンの負担を軽くできます。
扇風機やサーキュレーターを併用するのも、効果的です。冷たい空気は下にたまりやすいため、空気を動かすと温度ムラを抑えられます。体に風が当たるで涼しく感じやすくなり、設定温度を下げすぎなくても快適に過ごせるでしょう。
冷房の効率を保つには、フィルター掃除も大切です。フィルターが汚れていると、空気を吸い込みにくくなり、冷房の効きが落ちて余分な電気を使いやすくなります。「省エネポータルサイト」では、フィルターを月に1回か2回清掃すると、年間で約990円の節約になると示しているので、定期的に掃除をして節電につなげましょう。
また、室外機の周りに物を置かないことも大切なポイントです。室外機の吹き出し口がふさがれると、熱を外へ逃がしにくくなり、冷房効率が落ちます。室外機の近くに物がある場合は、前面や周囲に十分なスペースを空けておくと安心です。

冷房は電気代と体調のバランスを考えて使用しよう

冷房を1度下げると、電気代は上がる可能性があります。消費電力量はおおむね1割前後変化するともいわれており、長時間使う家庭では月々の電気代にも差が出ます。
ただし、1度下げただけで電気代が急に跳ね上がるとはかぎりません。27度以下が必ず悪いわけではなく、部屋の暑さや家族の体調に合わせて使うことが大切です。
特に高齢の家族がいる家庭では、節約だけを優先しすぎず、熱中症予防を意識した適切な温度を保つようにしましょう。温度計で室温を確認し、暑い日は27度や26度も選択肢に入れてください。カーテン、扇風機、フィルター掃除などを組み合わせれば、電気代を抑えながら快適に過ごしやすくなります。
冷房は我慢するものではなく、夏を安全に過ごすために上手に使うことが大切です。節電の工夫を取り入れながら、暑い日も無理なく快適に過ごしましょう。
 

出典

環境省 家庭部門のCO2排出実態統計調査 家庭のエネルギー事情を知る
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネポータルサイト 家庭向け省エネ関連情報 無理のない省エネ節約 エアコン
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー