5月23日、京都競馬場で行われた10R・シドニートロフィー（4歳上3勝クラス・牝・芝2000m）は、岩田望来騎乗の3番人気、タガノアビー（牝4・栗東・千田輝彦）が勝利した。3/4馬身差の2着にハニーコム（牝5・美浦・蛯名正義）、3着にシャドウメテオ（牝4・美浦・金成貴史）が入った。勝ちタイムは1:59.4（良）。

1番人気で西村淳也騎乗、リンクスティップ（牝4・栗東・西村真幸）は8着、2番人気で松山弘平騎乗、ラブリージャブリー（牝4・美浦・蛯名正義）は16着敗退。

岩田望来騎乗の3番人気、タガノアビーが鮮やかな差し切りを決め、オープン入りを果たした。道中は後方4番手でじっくりと脚を温存し、直線勝負に懸ける形。密集した馬群の中でも慌てることなく進路を探った。直線では馬群の間をスルスルと割って進出すると、ゴール前で鋭い末脚が炸裂。後方待機から一気に差し切り、鞍上・岩田望来騎手の見事なエスコートも光った。同馬は2025年オークス3着の実績馬。力の違いを示す勝利となった。

タガノアビー 10戦4勝

（牝4・栗東・千田輝彦）

父：アニマルキングダム

母：タガノタイリン

母父：アイルハヴアナザー

馬主：八木良司

生産者：新冠タガノファーム