◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―４広島（２３日・バンテリンドーム）

中日・大野雄大投手は６回９安打３失点で交代し、リーグトップに並ぶ６勝目はならなかった。初回に自身３０イニングぶりの失点。２回までの２点リードを守り切ることができなかったが「そのまましっかり逃げ切りたかったけど、追い越されもしなかった」と振り返った。同点とされた４回、さらに２死満塁から勝ち越し点を阻止するなど「やられそうなところでも粘れた。そういうところは成長」と前を向いた。

３回には、不運な適時打もあった。２死一、三塁から坂倉を二ゴロに打ち取ったが、山本が一塁へのグラブトスに失敗。うまくリリースされず、山なりの球になったことで内野安打になった。思わぬ形で１点差に迫られたが「ヤス（山本）には、いつも助けられているので」と笑顔。「坂倉選手の全力疾走が良かったと思います」と相手をたたえた。「走るのは当たり前かもしれないですけどね。でも、新井監督も名原選手のプレースタイルについてコメントされていましたけど、ああやって（チーム全体が全力で」。育成から支配下登録されて活躍している名原の名前も挙げ、広島のプレーに拍手を送った。