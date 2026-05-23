故ソルリさん実兄、キム・スヒョン巡り再び爆弾発言…“27分録音”示唆

故ソルリの実兄A氏が、俳優キム・スヒョンに向けた追加暴露を示唆し、再び意味深な文章を残した。

A氏は5月22日、自身のSNSに「私のところには、妹の元マネージャーと27分間通話した録音がある」と明かした。

【写真】ソルリさん実兄、キム・スヒョンの疑惑を提起

続けて「妹の当時の好ましくない私生活の一部まで含まれている」とし、「私が聞きたいことはかなり多いが、母のことを思って我慢している」と記した。

また、「1年前には映画のことを少し触れただけで終わった。私はこれを今後も使いたくない」とし、「あらかじめ言っておくが、虚偽など一切ない」と付け加えた。

A氏は前日にも「また這い出てくる瞬間、第二ラウンドだ。選択はお前がすることだ」という文章を投稿した。あるネットユーザーが「誰のことか」と尋ねると、「星から来たやつが一人いる」と答え、キム・スヒョンが出演したドラマ『星から来たあなた』を連想させ、事実上実名を避けて言及した。

今回の投稿は、最近、警察がYouTubeチャンネル『カロセロ研究所』側のキム・スヒョン関連の主張について、虚偽の可能性があると判断した直後に掲載されたもので、より注目を集めている。

ソウル江南警察署は、YouTubeチャンネル『カロセロ研究所』のキム・セウィ代表に対する逮捕状申請書で、キム・スヒョンと故キム・セロンの未成年交際疑惑に関連する一部のカカオトークの会話や録音ファイルなどが捏造されたものと判断したと明記した。

また、キム・スヒョンが上半身裸で皿洗いをしている写真についても、キム・セロンが未成年だった時点ではなく、2020年に撮影されたものと見た。

キム・スヒョン側はこれまで、故キム・セロンとの交際自体は認めつつも、未成年時の交際疑惑については否定してきた。現在、キム・スヒョンはキム・セロンの遺族やキム・セウィ代表らを相手取り、120億ウォン規模の損害賠償請求など、民事・刑事訴訟を進めている。

キム・スヒョン

一方、ソルリの実兄は昨年にも、映画『リアル』撮影当時、ソルリが露出やベッドシーンを強要されたのではないかという疑惑を提起したことがある。『リアル』は、キム・スヒョンのいとことして知られるイ・サラン（イ・ロベ）監督が演出を担当していた。