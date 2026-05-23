◆春季高校野球関東大会▽準決勝 浦和学院７―０関東第一＝８回コールド＝（２３日・ＺＯＺＯマリン）

浦和学院（埼玉１位）は強肩強打を誇るプロ注目の内藤蒼（そら）捕手（３年）が６回、左中間に高校通算１１号の２ランを放つなど３打数２安打３打点の活躍を見せ、関東第一（東京１位）を８回コールドで撃破し、４年ぶりの決勝進出。横浜（神奈川１位）は３投手のリレーで山梨学院（山梨１位）との強豪対決を制し、１０年ぶりに決勝進出を決めた。決勝は２４日午前１０時から、千葉県野球場で行われる。

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幕張の空に大きなアーチを架けた。内藤は潮風に吹かれ、気持ちよくＺＯＺＯマリンのダイヤモンドを一周した。１点リードで迎えた６回１死一塁。初球の内角低めスライダーをフルスイングした。打球は左中間スタンドに飛び込む。高校通算１１号の２ランだ。

「プロの球場でホームランを打てて本当にうれしかった。回っていて、正直に気持ちよかったです」。無死二塁から、直前の打者が犠打を失敗して迎えた場面。嫌な空気を払拭（ふっしょく）した。「自分があそこで打ってなかったら、後半もズルズルいって、相手の流れになった。自分がチームのためにホームランを打てたのは、成長できた部分」。試合の流れを読み、見事に仕留め、８回コールドの猛攻を呼び込んだ。

中学まで長野・佐久市で育った。「向こうから来てほしいというよりは、自分から来たいと。埼玉で、高校の数が多い中、勝ち切って甲子園に行きたい。挑戦したい思いで来た」。自他ともに認める努力の男。高校入学後、ウェートトレで体重は１２キロ増の８８キロ。外野手から捕手に転向し、猛練習によって名門で正捕手の座をつかんだ。

森大監督も「１年間でキャッチャーとしてここまで来た。すごく努力家。もがきながら、うまくいかなかったことの方が多かったんですけど、ようやく実になってきている」と奮闘に敬意を表した。

強肩強打の捕手。憧れは巨人の山瀬慎之助だ。「肩を生かしてアピールするところが一緒。憧れています」。１学年上には昨秋ドラフトで巨人に６位指名された“浦学のジャッジ”こと藤井健翔内野手がいた。

「生で見て、プロ級の選手はこうなんだなと肌で感じた。一緒にできて、自分の中でも大きかった」。進路には「プロ１本と決めています」と言い切った。

２４日の決勝は横浜との名門対決。昨春の関東大会準々決勝では２−３で惜敗した、因縁の相手だ。森監督は試合後のミーティングで、ナインを鼓舞した。

「明日は思いをぶつけよう。横浜とガチンコ勝負、真っ向勝負しようぜ！」

いざ、ファイナルマッチ。千葉の蒼い空に、内藤が再び大きな放物線を描く。（加藤 弘士）