◆ラグビー ＮＴＴリーグワン ▽プレーオフトーナメント準々決勝 東京ＳＧ ４０―３５ ＢＲ東京（２３日、秩父宮）

準々決勝第１試合は、東京ＳＧが後半４４分にプロップ森川由起乙がサヨナラトライを挙げ、ＢＲ東京を４０―３５で下す劇的な勝利。勝った東京ＳＧの小野晃征ヘッドコーチは「今日は、チームのスピリッツ（精神）が見えた試合だった」と、死闘を制したフィフティーンを誇った。

試合は後半４０分。３５―３３でリードするＢＲ東京が、敵陣右サイド１０メーター付近でペナルティを獲得。主審の古瀬健樹氏は、ショットの笛を吹いた。試合終了まで残り２６秒。ＳＯ中楠一期が、ボールをセットする。約５０ＭのＰＧ。ルーチンの間に、ノーサイドを告げるホーンが鳴った。ポールの間を通すか、外れてもボールデッドラインを超えれば、ＢＲ東京のクラブ史上初となる４強進出が決まる。ただ外れて、グラウンド内にボールが残れば、プレーは継続。結果は後者だった。

中楠が蹴ったボールは右ポールの外側を通り、トライエリア内で東京ＳＧのＦＢ松島幸太朗がキャッチ。時間はすでに４０分３０秒。相手にボールが渡れば、試合は終わる。キックも出来ない。松島は「自分たちがアタックしやすいように、とにかく前にボールを運ぶという意識だった」と振り返る。攻め、自陣で２度、相手の反則を誘って敵陣に侵入。ラインアウトから攻撃を展開し、２２メートル内正面で相手は３度目の反則。アドバンテージがある中、最後はＳＨ福田健太からオフロードパスを受けたプロップ森川が、サヨナラトライに飛び込んだ。

後半３９分３０秒付近、東京ＳＧが自陣で犯した反則。すでにグラウンドを退いていたＳＨ流大ゲーム主将は「正直最後、負けてしまうんじゃないかと思うところもあった」と語った。ＦＢ松島も「９９％」と敗退を覚悟。ただ「もう外（タッチ）に出して（ラインアウトから）モールだったりをされていたら、９９％（相手が）勝っていたと思うので」と言い「最後の最後、あの選択をするのは意外だった」と明かした。

ＢＲ東京はこの日、ラインアウトやスクラムのセットプレーは安定。ＰＧの他にも、試合を終わらせる選択肢はあった。結果論と言えど、距離と角度があるＰＧを選んだ時、流は「勝てるチャンスが、数％、こっちに来たかなというふうには思いました」と言う。松島も「僕たちとしては（結果的に）ラッキーだったというところ」と振り返る。無論、残り１００Ｍから逆転につながる攻撃を完遂させた東京ＳＧの力あってこそ。中楠が蹴ったボールのあらゆる行き場所を想定し、各選手が自然とポジショニングをしていたという。

ＰＧを蹴ったＳＯ中楠によれば「自信もあったので。僕が狙うと言いました」。古瀬レフェリーにショットを告げた主将のＴＪペレナラは「最終的には、僕の決断。彼も自信があったし、信じていたので。でも、僕の判断」と、思いの矛先を自らに向けた。中楠が「あの選択が正しかったかは、分からない」と言い、ペレナラも「残り３０秒。今、（会見で）ここに座っていると、スクラムも上手くいっていたので。スクラムを選択するかもしれない」と振り返るように、答えはない。ただ、蹴った中楠は「チームを勝たせる１０番になるために、もっとレベルアップしたい」。省み、さらなる成長を誓った。

主将のペレナラ、そして今季得点ランク２位となった中楠らの活躍もあり、リーグワンで初めてのＰＯ進出を果たしたＢＲ東京。トップリーグ時代、優勝５度を誇るＰＯの常連、東京ＳＧを最大１７点差から、一時試合をひっくり返した。「もちろん、結果は悔しい」としつつ「みんなのことを、誇りに思う」と語ったキャプテン。「僕が（試合を）見直すかは分からないけど…」と率直な思いを明かすと、タンバイ・マットソン・ヘッドコーチはすかさず「見させます」とツッコミをいれ、笑いを誘った。少し前を向き、今季を終えた。（大谷 翔太）