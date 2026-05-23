歩きにくくなってさらに…ニャンちゅう声優が振り返る、ALS判明前に感じた「もう一つの異変」

胃ろうをしたら一切口からの食事は楽しめないのか。

ALS（筋萎縮性側索硬化症）で体が動かない人が気管切開したら、どうやってコミュニケーションを取るのか。

そう考えたとき、すぐに答えが出るだろうか。なかなか答えを言えないのは、実際胃ろうを造設した方や、ALSで気管切開した方の「生の声」を聞くことが少ないからではないか。

ニャンちゅうの声を30年つとめた津久井教生さんの著書『ALSと笑顔で生きる 声を失った声優の「工夫ファクトリー」』は、まさにそんな「生の声」がつづられた一冊だ。津久井さんがALSだと判明する前から告知、そして体が動かなくなっていくときの生活もリアルに描いたノンフィクションであり、実用エッセイでもある。

ALSとは意識がありながら体が動かなくなっていく神経の病気で、明確な治療法のない難病である。津久井さんがALSという病気に向き合い、笑顔を忘れずに人生を楽しむことを忘れずに生きていく様子は、多くの人からも「生きる勇気がわいてきた」「津久井さんから元気をもらった」という声が寄せられている。

5月23日の「難病の日」に本書より抜粋の上お届けする前編では、突然盛大に転んだ日のことをお伝えした。太ももに違和感を抱き、明らかに歩きにくくなったという。後編ではもう一つ感じた「異変」についてお届けする。

もう一つの「異変」

2019年3月、突然盛大に転び、明らかに「太もも」に違和感を抱くようになりました。

また、体重にも変化がありました。2019年3月の朗読劇の出演前は体重が65キロありました。実はこの体重は自分の中で最高数値であり、よくここまで増やすことがあります。身長162センチの私にとってはちょっと太めなのですが、この方が声を出しやすいため、朗読劇での絶叫に備えて、意図的に増やしたのです。

そしてちょっと体の異変を感じていた私はこうも考えました。毎年重度の花粉症で苦しむ私は、その時期に食が細くなって体重が減少する傾向にあります。それは避けたいと。しっかりと舞台の稽古をしながら、声を出しながら動きながら体を作っていき、体重を増やそうと。なんだか格闘家のようですが、自分で悦に入っていたのでした。

スタジオに向かう途中で突然転んでしまったのもこの頃でしたが、「新しいブーツが合わないのかな」に加えて「ちょっと体重増やしすぎちゃったかな」なんて思っていたくらいです。ALSの初期症状とは気がつかず、良い感じで朗読劇やライブをこなしながらも、花粉症などの影響もあって例年通り体重は62キロ台になりました。

そのまま5月の仕事も、ちょっとした司会などのイベントも順調にこなしていきました。6月も声出し中心の仕事でビジュアル的なものはなかったので、体重を維持しようとしていたところ「教生さん、痩せました？夏に向けてのダイエットですか？」と言われ始めました。あれっそうかな？と思って体重をはかってみると、3キロ減。60キロを割って59キロ台になっていました。何もしていないのになぜ痩せるのだろうと思いました。

血液検査で出た「数値」

同時に、足の動きが悪くなり、メチャクチャ疲れるようになりました。立ち上がるのにものすごく力がいるようになって「どうしたんだろう？」と切実に思うようになっていたのです。そんなに体重が減っているとは思いもよりませんでしたが、思い起こせば、「ふくらはぎとおしりの肉が減っているな」という気はしていたのです。そこでかかりつけの医院に「足の動きがおかしい」と伝えて血液検査をしてもらったところ、「CK（クレアチンキナーゼ）」と「LD（LDH、乳酸脱水素酵素）」の数値が高いことを指摘されて、MRIとCTのある病院に紹介状を書いていただいたのです。

CKの値が高いのは「筋肉に炎症を起こしている」からで、よく運動をする人や足がつった（こむら返り）後も上がる数値です。しかしながら基準よりはるかに高く、かつそれが継続していて運動能力が落ちたりしているときには、しっかりと検査をしたほうがいいという判断になります。LDは過度な運動をすると上がる数値でもありますが、あまりにも数値が高かった（1,200U／L以上）ことと、歩行困難になっている現状に鑑み、肝臓、赤血球、筋肉に問題がある、または悪性腫瘍があるのではと診断されたのです。

MRIとCT検査ができる病院で診てもらい、画像には問題がなかったために経過観察に入りましたが、どんどん運動能力の低下が進み、6月半ばには階段の上り下りどころか平地を歩くのにも支障が出て、5分も歩くと休まないではいられないようになりました。整形外科の病気ではないと推測されて「神経内科」を受診することになりました。すでにこの頃にはしゃがんだ状態から立ち上がることができなくなっていました。

「原因不明」という恐怖

この神経内科の先生との出会いが、「ALSの比較的早い診断」に結びついていきます。先生が所属する大きな病院の「針筋電図検査」のエキスパートのドクターと巡り合えたのです。ネットの知識で私が最初に考えていた病気は「重症筋無力症」でした。この病気も難病指定されています。

神経内科では1ヵ月の経過観察を経ての診断で「2週間から4週間の検査入院」を勧められました。体もこの頃には悲鳴をあげ、自力歩行が困難になって杖がなければ歩けない状態にまで進行していました。針筋電図検査や筋生検（右太ももより筋肉組織を採取しての検査）、そして可能な限りの血液検査をして病名を探っていきました。なかなか正体がわからず、「名なしの権兵衛病」とその頃のブログに書き綴っています。

別の病気の可能性を消していく

検査入院3週目からは「治療検査」になりました。治療してみて結果が伴わなかったら、その治療法に適合する病気ではないという判断で、「病気を見つける」という他に「この病気であるという可能性を消していく」という検査方法です。たとえば、「重症筋無力症」には「免疫グロブリン」を点滴で投与すると大きな効果があるとされています。しかし、5日間にわたる投与の結果は効果なし。血液検査等の結果は全て「陰性」でした。そして残ったのが「ALS」だったのです。

2回目の針筋電図検査ではっきりと神経が障害されている反応が現れ、「ALS」であることが主治医より告知されました。ここまでが私のALSとわかるまでの経緯です。大変な病気にかかってしまったのですが、私自身は「名なしの権兵衛病」が「ALS」という病気であるとはっきりわかったことで、この時点ではスッキリとした気分でした。そしてここからALSと私との生活が始まっていくのでした。

【前編】突然どでかく転んだ…ニャンちゅうの声をつとめた声優が感じた「ALS」への「予兆」