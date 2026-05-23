＜運動会にペット同伴！？＞ルール違反の保護者を注意したら「うちの子は大丈夫〜！」【第1話まんが】
私はマユミ。夫のヨシハル、小2の息子のシュンと一緒に暮らしています。さて今日は、待ちに待ったシュンの運動会！ 私たち夫婦はしっかり応援しようと、朝から大張り切りです。学校からは細かいルールもお知らせされているので、きっちり守らないといけません。しかしよほど非常識なことをしないかぎりは、きっと大丈夫でしょう。ところが学校へと足を運んだ私たちは……ある夫婦の非常識っぷりに思わず絶句してしまったのでした。
私のすぐ隣にいるキラトくんママは、なんとペットのトイプードルを連れてきています。ペット同伴はルールで禁止されていたはず……。他の保護者達もひそひそ……。私は思わず声を掛けました。しかし「大丈夫」とニコニコしています。
キラトくんのパパが笑いながら喋るたび、風に乗ってツンとした臭いが漂ってきました。この臭いには覚えがあります。これはまさか……？
私たちが言い争っていると、まわりがちらちらとこちらの様子を伺っています。
シュンの運動会、ルール無視のキラトくんママが犬を連れてあらわれました。
「うちの子は賢いから」と屁理屈を並べ、禁止されているペット同伴を正当化する姿に呆れ果ててしまいました。
さらにキラトくんパパの水筒からは、ぷんぷんとお酒の臭いまで……。
公共の場で非常識を貫くふたりをどれだけ注意しても、「お固い」と笑い飛ばされる始末。
何度指摘してもどこ吹く風で、せっかくの運動会が台無しです。キラトくんが健気なだけに、親の身勝手さが余計に目に余ってしまい、怒りとため息が止まりません。
原案・ママスタ 脚本・motte
私のすぐ隣にいるキラトくんママは、なんとペットのトイプードルを連れてきています。ペット同伴はルールで禁止されていたはず……。他の保護者達もひそひそ……。私は思わず声を掛けました。しかし「大丈夫」とニコニコしています。
キラトくんのパパが笑いながら喋るたび、風に乗ってツンとした臭いが漂ってきました。この臭いには覚えがあります。これはまさか……？
私たちが言い争っていると、まわりがちらちらとこちらの様子を伺っています。
シュンの運動会、ルール無視のキラトくんママが犬を連れてあらわれました。
「うちの子は賢いから」と屁理屈を並べ、禁止されているペット同伴を正当化する姿に呆れ果ててしまいました。
さらにキラトくんパパの水筒からは、ぷんぷんとお酒の臭いまで……。
公共の場で非常識を貫くふたりをどれだけ注意しても、「お固い」と笑い飛ばされる始末。
何度指摘してもどこ吹く風で、せっかくの運動会が台無しです。キラトくんが健気なだけに、親の身勝手さが余計に目に余ってしまい、怒りとため息が止まりません。
原案・ママスタ 脚本・motte