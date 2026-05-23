【マウント義姉はお下がりNG！】助けてあげたい！私にとって兄はヒーロー＜第15話＞#4コマ母道場
赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！ とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？
第15話 ヒーロー
【編集部コメント】
小さな頃から、マイコさんが困っていると何かと守ってくれたスバルさん。本当に頼もしい存在だったのですね。マイコさんが「ヒーローのような存在」と言うのも納得できます。そんなお兄さんだからこそ、マイコさんは助けたいと思えたんですね。アヤさんのことはいったん置いておいて、どうにかスバルさんがピンチを抜けられるといいですね……！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
第15話 ヒーロー
【編集部コメント】
小さな頃から、マイコさんが困っていると何かと守ってくれたスバルさん。本当に頼もしい存在だったのですね。マイコさんが「ヒーローのような存在」と言うのも納得できます。そんなお兄さんだからこそ、マイコさんは助けたいと思えたんですね。アヤさんのことはいったん置いておいて、どうにかスバルさんがピンチを抜けられるといいですね……！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子