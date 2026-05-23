【マウント義姉はお下がりNG！】助けてあげたい！私にとって兄はヒーロー＜第15話＞#4コマ母道場

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赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！　とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？

第15話　ヒーロー



【編集部コメント】

小さな頃から、マイコさんが困っていると何かと守ってくれたスバルさん。本当に頼もしい存在だったのですね。マイコさんが「ヒーローのような存在」と言うのも納得できます。そんなお兄さんだからこそ、マイコさんは助けたいと思えたんですね。アヤさんのことはいったん置いておいて、どうにかスバルさんがピンチを抜けられるといいですね……！

原案・ママスタ　脚本・ふみまる　　編集・井伊テレ子