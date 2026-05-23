「沸かせたかった」直ドラで魅せた勝俣陵が首位浮上 “大きな目標”とするメジャー初Vへ
＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 3日目◇23日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞昨年「パナソニックオープン」でツアー初優勝を挙げたプロ10年目の勝俣陵が、自身初のメジャー制覇へのチャンスを手にした。
【現地写真】勝俣の直ドラを激写！ 超クリーンにヒットしてます
首位と1打差で迎えた3日目は、風の影響が大きい難コンディション。そのなかで3バーディ・1ボギーの「70」とスコアを伸ばした。 「風は一定の方向からは来るんですけど、感じる風と実際の風が違うところがあった」と振り返り、番手選択を誤った13番で唯一のボギーをたたいた。それでもトータル13アンダーで首位に浮上し、最終日を迎える。 この日のハイライトとも言えるのが、単独首位で迎えた最終18番パー5。「（ギャラリーを）沸かせたかったです。直ドラで乗せて、沸かせられたら明日、強いかなと思って」と、2打目を“直ドラ”で果敢にグリーンを狙った。 「攻めた結果、乗ったら『かっこいいな』と思ったんですけど、ミスしてしまいました」。左からの風のなか、グリーン左サイドから乗せることを狙ったが「少しヒール寄りに当たった」と、ボールはグリーン手前のバンカーへ。 結果は3オン2パットのパーに終わったが、それでも「バーディが取ったら一番いいんですけど、あそこでトライできたのは、明日につながると思います」と前向きにとらえ、笑顔を見せた。 18番でバーディを奪った23歳の細野勇策と首位に並び、2位に2打差をつけて迎える最終日。「もちろんメジャーで勝ちたい気持ちは強い。このチャンスをしっかりものにしたい」と意気込む。 勝俣にとってメジャーとは「日本ツアーを代表する大きな試合」。だからこそ、「勝つというのは大きな目標だった。…勝ちたいです」と力強く言い切った。観客を沸かせようとした一打が、悲願達成への流れを引き寄せる。（文・高木彩音）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本プロのリーダーボード
埼玉出身の勝俣陵 プロフィール＆戦績
〈写真〉これは真似たい！ 7Wで230yと250y、勝俣陵はフェードとドローで20yの幅を打ち分ける
プロ18年で生涯獲得賞金額159万円 QT625位の44歳がメジャー好発進
ブリヂストンレディス リーダーボード
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