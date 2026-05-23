OB2連発で『+6』のトラブルも… 今季日本初戦で予選落ちの馬場咲希に“光明”「次につながるショットが打てた」

OB2連発で『+6』のトラブルも… 今季日本初戦で予選落ちの馬場咲希に“光明”「次につながるショットが打てた」