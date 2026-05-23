◇大相撲夏場所14日目 ○若隆景（押し出し）琴栄峰● ○伯乃富士（寄り倒し）霧島●（2026年5月23日 両国国技館）

霧島はうまい相撲を取るが、まわしを取った後の攻めに首を傾げざるを得ないところがあった。

伯乃富士戦も左四つに組んで、右上手を引いたところまでは良かった。だが、その後にひねるようなすくい投げをなぜ打ったのか疑問だった。そこから土俵際まで寄っていったが、そのまま押し切ることができず、伯乃富士に左足1本で残された。

そこで勝負を決められなかったのは、その前段階で無駄なすくい投げを打ったのが原因だった。

本来なら右で上手を引いた後に投げを打つのであれば、横に振って相手の体勢を崩すとか、右で振ってから左下手を取るような動きをするべきだった。

もっと言えば、寄る方向も逆だった。相手も左四つの力の出る形だったのだから、左側に寄って出ていれば、苦しい状況になり、展開は変わっていただろう。

“策士、策におぼれる”ではないが、霧島のうまさが逆目に出てしまった形だ。前日の琴栄峰戦も有利な体勢から余計なすくいなげを打って相手を呼び込んでピンチを招いたように、大事なところで詰めの甘さが出てしまった。

これで若隆景と3敗で並び、本当に最後までどうなるか分からなくなった。ただ、勢いが増したのは若隆景だ。

琴栄峰戦も見事な相撲で完勝。相手の張り差しを全く問題にせず、逆に下からはね上げるような形で一気に押し出した。

琴栄峰にすれば格上の三役の出足を少しでも止めたいという気持ちで張り手にいったのだろうが、反対に若隆景の闘志に火をつけてしまった。墓穴を掘ったとしか言いようがない一番だった。

若い挑戦者には、将来につながるような思い切りの良い相撲を取ってほしかった。（元大関・栃東）