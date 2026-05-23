◇陸上・関西実業団選手権第1日（2026年5月23日 京都・たけびしスタジアム京都）

女子1500メートルがタイムレースで行われ、オープン参加で日本記録保持者の田中希実（豊田自動織機）は2組に登場し、4分10秒52をマークした。

スタートから飛び出し、1周目から独走状態に。後続との差を広げ、そのまま先頭でフィニッシュした。今大会をオープン参加で走った理由を問われ「自分の殻を破るというか…。最近は、速く入ることに苦手意識があったりするので。負けることを恐れずに走れるレース。そういった機会はなかなか持てないので、走ってみようかなと思いました」と話した。

5月10日に木南記念、同17日にセイコーゴールデンGPに出場するなど、毎週のように走り続ける。「自分の殻を破る」と口にするように、まだかみ合っていない。

「体の状態は悪くないけど、使いかたという部分がいまいちよく分かってない感じがするので。どこか集中できていないのか、集中していても昔のようには体が動かなくなっているのかは分からないんですけど…。何かいまいち動きにくいと思いました」

1500メートルでは日本記録の3分59秒19を持つ田中。24日の800メートルもオープン参加で走る予定で、次戦は6月4日にローマで開催されるダイヤモンドリーグに出場する。