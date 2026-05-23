女優の仲島有彩（20）が23日、東京都文京区の根津神社で行われたフェス型イベント「Wrapping The Earth」に登場した。同じ事務所に所属するシンガー・ソングライターのKucci（21）のライブを鑑賞。ライブ後にはステージに上がり「たくさんのファンの方に愛されていると思った。私も愛される俳優になりたいと強く思いました」と目を輝かせた。

2人は年齢も近く、普段から仲良し。1週間後には食事に行く約束もしているという。互いに尊敬している点を聞かれると、仲島は「自分の見せ方がすごく上手。SNSに上げる写真にもこだわっている。私も参考にしたい」、Kucciも「こんなに忙しいのに、隙間時間に本を読んだり、本当にストイック。年下ですが、すごく尊敬しています」と互いに称賛し合った。

現役慶大法学部生でもある仲島。動画配信サービスFODのドラマ「転校生ナノ」では初演技ながら主演に抜てきされた期待の新人だ。今後の目標を聞かれると「大学で法律を学んでいるので、弁護士や裁判官の役をやってみたい」と笑顔を見せた。