八木勇征、ソロデビュー決定「全身全霊楽しんで飛び込んでいきたい」 FANTASTICSツアー初日公演で発表【コメント全文】

八木勇征、ソロデビュー決定「全身全霊楽しんで飛び込んでいきたい」 FANTASTICSツアー初日公演で発表【コメント全文】