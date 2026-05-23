八木勇征、ソロデビュー決定「全身全霊楽しんで飛び込んでいきたい」 FANTASTICSツアー初日公演で発表【コメント全文】
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの八木勇征が、23日に愛知・Aichi Sky ExpoホールAで開催されたグループの全国アリーナツアー『FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”』初日公演でソロデビューすることを発表した。ユニバーサルミュージック内の新レーベル「A-Sketch Lab」から6月10日にデビューシングル「GAME CHANGER」を配信リリースする。
【写真】FANTASTICS八木勇征のデビューシングルジャケット
ソロデビュー楽曲「GAME CHANGER」は、不安や孤独といった感情を排除するのではなく、それらすべてを抱えたまま前に進む自身の決意を感じる歌詞とロックとダンスが融合したアップテンポなナンバーとなっており、これまでのグループ活動の枠に収まらない、 強い想いが色濃く刻まれている。
新たな一面を提示する「GAME CHANGER」は、八木自身がこれまで築き上げ歩んできた軌跡の延長線上に位置する楽曲となり、その変化は決して過去を否定するものではなく、支えてきた時間とともに進んでいく歩みの一歩となる。
ソロデビューにあたって、プロローグ映像も公開された。雑踏の中を1人で進んでいく姿は、さまざまな可能性を模索しながらも強い意志を持った、新章へと踏み出した八木のこれからを期待させる映像となっている。また「GAME CHANGER」デジタルリリースを記念したPre-Add／Pre-Save、Pre-Orderキャンペーンも24日からスタートする。
なお、新曲は5月26日FM大阪「みんなでつくるラジオ『FANTASTIC RADIO』」内で初オンエアされる。
【八木勇征コメント】
6／10に「GAME CHANGER」という楽曲でソロデビューすることになりました。20代最後の年にまた1つ新しいチャレンジができることをとても光栄に思います。このような機会をいただくことができ、ファンの皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです。
ソロ活動を通して、自分自身の表現の幅をさらに広く増やし、それをグループに還元することを常に心に掲げながら、まずは全身全霊楽しんで飛び込んでいきたいと思っています。より多くの方々に響くものをお届けしたいと思っているので、楽しみにしていてください！
ソロデビュー楽曲「GAME CHANGER」は、不安や孤独といった感情を排除するのではなく、それらすべてを抱えたまま前に進む自身の決意を感じる歌詞とロックとダンスが融合したアップテンポなナンバーとなっており、これまでのグループ活動の枠に収まらない、 強い想いが色濃く刻まれている。
新たな一面を提示する「GAME CHANGER」は、八木自身がこれまで築き上げ歩んできた軌跡の延長線上に位置する楽曲となり、その変化は決して過去を否定するものではなく、支えてきた時間とともに進んでいく歩みの一歩となる。
ソロデビューにあたって、プロローグ映像も公開された。雑踏の中を1人で進んでいく姿は、さまざまな可能性を模索しながらも強い意志を持った、新章へと踏み出した八木のこれからを期待させる映像となっている。また「GAME CHANGER」デジタルリリースを記念したPre-Add／Pre-Save、Pre-Orderキャンペーンも24日からスタートする。
なお、新曲は5月26日FM大阪「みんなでつくるラジオ『FANTASTIC RADIO』」内で初オンエアされる。
【八木勇征コメント】
6／10に「GAME CHANGER」という楽曲でソロデビューすることになりました。20代最後の年にまた1つ新しいチャレンジができることをとても光栄に思います。このような機会をいただくことができ、ファンの皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです。
ソロ活動を通して、自分自身の表現の幅をさらに広く増やし、それをグループに還元することを常に心に掲げながら、まずは全身全霊楽しんで飛び込んでいきたいと思っています。より多くの方々に響くものをお届けしたいと思っているので、楽しみにしていてください！