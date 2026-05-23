ドジャースの日本公式ファンクラブMVP会員限定イベントが24日、都内で開催された。

24、25年のワールドシリーズ優勝トロフィーや優勝リングなどが展示され、選手がシャンパンファイトで着用したTシャツ、ゴーグル、使用したシャンパンボトルなどと一緒に記念撮影できるコーナーも設置。OBの斎藤隆氏のトークショーなどに多くのファンが詰めかけ、360度のグリーンバックスタジオでマウンドやバッターズボックスで大谷に本塁打を打たれる体験ができる「3Dボリュメトリック体験」も人気を集めた。

ド軍のチケットセールス＆サービス担当副社長のセバスチャン・リバス氏は「これから長期間、どんどん発展していくファンクラブにしたい。我々が一方的に皆さんのために何かをするのではなく、ともにこのファンクラブを是非一緒に作り上げていきたい」と訴えた。

斎藤隆氏は大谷、山本、佐々木の今季の活躍ぶりを熱弁し、特に投手で好調な大谷については「腕（グラブ側の左腕）をあまり使わずに肩（左肩）でこうやって入っていく（体重移動していく）。あれがハマっている。 吉井さん（吉井理人氏）の言葉を借りると、昭和のピッチャー。190数センチある体を、理想的に使ってる。これからグッと上がってくるだろうなと思う」とさらなる活躍を予言した。

イベントは24日も同地で開催予定で、2日間で約1500人のファンが訪れる予定だという。