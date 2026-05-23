12浪の早大生が40歳で新入社員に…戸惑う新生活の姿に多部未華子が願う「いくつになっても頼れる人」
●“遅れてきた新入社員”が直面する現実
俳優の多部未華子が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、24日に放送される橋田賞受賞記念特別編「12浪の早大生 40歳の春」。12年もの浪人生活を経て早稲田大学に入学し、38歳で就職活動に挑んだ石黒さんが、40歳の新社会人として新天地・島根で歩み始める姿を追った作品だ。
石黒さんの内定までを追った前回に続き、再びナレーションを担当した多部は、年の離れた同期、20代の先輩、慣れない一人暮らしなど、“遅れてきた新入社員”が直面する現実を見つめながら、自身の実家を離れた頃の記憶や、誰かに支えられることの大切さを重ねた。
『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当した多部未華子
○20代の“先輩”に仕事を教わる日々
30歳で念願の早稲田大学に入学した石黒さん。留年と休学を重ねながら、10年も在籍した学び舎に別れを告げ、2026年春、40歳で新社会人として歩き始めた。
就職先は島根県にある高齢者向けの食品製造販売会社。現地入りした石黒さんを待っていたのは、地元テレビ局の取材カメラだった。「異色の新人」と注目を浴びる一方、一人暮らしの部屋には家具はおろか布団すらそろえておらず、まさに文字通り「ゼロからのスタート」を切った。
「島根で頑張ろう!」と入社式で声を張り上げる石黒さん。新卒同期の女性3人は18歳で、親子ほど年齢の離れた同期にお互いが戸惑いながら会社員生活が始まる。研修では20代の“先輩”に仕事を教わる日々だ。
12年の浪人、10年の大学生活、苦難の就職活動を乗り越え、ようやくたどり着いた社会人生活。遅くやって来た新入社員の40歳の春、その目に映った景色とは…。
入社式に臨む石黒さん (C)フジテレビ
○「愛される力があるような気がします」
石黒さんの内定までを追った前回の放送を経て、その後を楽しみにしていたという多部は、入社直後の姿を見て、「今はまだ社内で注目の的になっていて、ちょっと気持ちが高まってしまっているから、ここからですよね」と冷静に見つめる。
年の差の同期たちとの関係性については、「愛される力があるような気がします。ただ、頼れる同期ではないかもしれません(笑)」と、そのキャラクターを評した。
この就職が決まったのは、石黒さんに寄り添い続けてくれたキャリア支援アドバイザー・磯野さんの助言が大きい。新しく踏み出した職場でも「磯野さんのように導いてくれる人がいるといいですよね。40歳の新入社員であっても、いくつになっても自分が頼れる人を見つけられたら救いになりますから」と願う。
そんな多部にとっての磯野さんのような存在は「いるようでいないかもしれないです」とのこと。「どんなにダメでも救おうと、一筋の光を探してくれる磯野さんのような存在は稀だと思います」と強調し、だからこそ「磯野さんのその後も気になります」と気にかけた。
●改めて感じる“当たり前ではない支え”
番組では、石黒さんが慣れない一人暮らしの中で実家を思い出す場面も描かれる。多部も一人暮らしを始めた当時を振り返り、「“掃除機のゴミが溜まっているところの掃除をしなきゃいけないんだ”、“母親はこれをやっていたんだ”と思って、見えない家事がたくさんあるのを感じたことを思い出します」としみじみ。
さらに、「パスタを作ろうって思ったら塩がないことに気づいたことも、すごく覚えています」と、生活を始めて初めて気づく小さな不便が鮮明によみがえった。
現在は自身も家庭を持つ立場となり、「全部自分でやらなきゃいけないですからね」と、改めて実家のありがたみを感じることもあるそう。時折、母親が自宅に来てお風呂を沸かしておいてくれることがあるといい、「すぐに湯船に入れることが、本当にありがたいなと思います」と、日々の中にある“当たり前ではない支え”をかみしめていた。
石黒さんと18歳の同期たち (C)フジテレビ
○『ザ・ノンフィクション』の橋田賞は「当たり前」
今回の放送は、30周年を迎えた番組の橋田賞受賞を記念した特別編。長く『ザ・ノンフィクション』を見続けてきた多部は「賞を獲れるのは当たり前の番組だと思っています」と、その信頼を語る。
最近印象に残った回は、各地のテレビ中継や撮影現場に“映り込む”男性を追った「あしたもテレビの片隅で〜映り込みに捧げる奇妙な人生〜」(5月3日放送)。「ああいう方はたまにいらっしゃいますけど、なかなか強烈ですよね(笑)」と、見入ってしまう存在感を振り返った。
一方で、「ゾス!」の声が飛び交うベンチャー企業を追った「今どきじゃない会社で夢みる僕と私の新入社員物語」(3月22日・29日放送)にも触れ、厳しい社風でも「自分に合えばすごくいい会社なんだろうなと思います」と捉えていた。
●多部未華子1989年生まれ、東京都出身。02年に俳優デビュー。05年、映画『HINOKIO』と『青空のゆくえ』で第48回ブルーリボン賞新人賞を受賞。09年には連続テレビ小説『つばさ』のヒロインに抜てきされる。主な出演作として、映画『あやしい彼女』『流浪の月』、ドラマ『私の家政夫ナギサさん』『マイファミリー』『いちばんすきな花』『対岸の家事〜これが、私の生きる道!〜』『連続ドラマW シャドウワーク』など。現在放送中の連続テレビ小説『風、薫る』に出演するほか、6月12日からはPrime Videoのドラマ『クロエマ』の配信が控える。
俳優の多部未華子が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、24日に放送される橋田賞受賞記念特別編「12浪の早大生 40歳の春」。12年もの浪人生活を経て早稲田大学に入学し、38歳で就職活動に挑んだ石黒さんが、40歳の新社会人として新天地・島根で歩み始める姿を追った作品だ。
『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当した多部未華子
○20代の“先輩”に仕事を教わる日々
30歳で念願の早稲田大学に入学した石黒さん。留年と休学を重ねながら、10年も在籍した学び舎に別れを告げ、2026年春、40歳で新社会人として歩き始めた。
就職先は島根県にある高齢者向けの食品製造販売会社。現地入りした石黒さんを待っていたのは、地元テレビ局の取材カメラだった。「異色の新人」と注目を浴びる一方、一人暮らしの部屋には家具はおろか布団すらそろえておらず、まさに文字通り「ゼロからのスタート」を切った。
「島根で頑張ろう!」と入社式で声を張り上げる石黒さん。新卒同期の女性3人は18歳で、親子ほど年齢の離れた同期にお互いが戸惑いながら会社員生活が始まる。研修では20代の“先輩”に仕事を教わる日々だ。
12年の浪人、10年の大学生活、苦難の就職活動を乗り越え、ようやくたどり着いた社会人生活。遅くやって来た新入社員の40歳の春、その目に映った景色とは…。
入社式に臨む石黒さん (C)フジテレビ
○「愛される力があるような気がします」
石黒さんの内定までを追った前回の放送を経て、その後を楽しみにしていたという多部は、入社直後の姿を見て、「今はまだ社内で注目の的になっていて、ちょっと気持ちが高まってしまっているから、ここからですよね」と冷静に見つめる。
年の差の同期たちとの関係性については、「愛される力があるような気がします。ただ、頼れる同期ではないかもしれません(笑)」と、そのキャラクターを評した。
この就職が決まったのは、石黒さんに寄り添い続けてくれたキャリア支援アドバイザー・磯野さんの助言が大きい。新しく踏み出した職場でも「磯野さんのように導いてくれる人がいるといいですよね。40歳の新入社員であっても、いくつになっても自分が頼れる人を見つけられたら救いになりますから」と願う。
そんな多部にとっての磯野さんのような存在は「いるようでいないかもしれないです」とのこと。「どんなにダメでも救おうと、一筋の光を探してくれる磯野さんのような存在は稀だと思います」と強調し、だからこそ「磯野さんのその後も気になります」と気にかけた。
●改めて感じる“当たり前ではない支え”
番組では、石黒さんが慣れない一人暮らしの中で実家を思い出す場面も描かれる。多部も一人暮らしを始めた当時を振り返り、「“掃除機のゴミが溜まっているところの掃除をしなきゃいけないんだ”、“母親はこれをやっていたんだ”と思って、見えない家事がたくさんあるのを感じたことを思い出します」としみじみ。
さらに、「パスタを作ろうって思ったら塩がないことに気づいたことも、すごく覚えています」と、生活を始めて初めて気づく小さな不便が鮮明によみがえった。
現在は自身も家庭を持つ立場となり、「全部自分でやらなきゃいけないですからね」と、改めて実家のありがたみを感じることもあるそう。時折、母親が自宅に来てお風呂を沸かしておいてくれることがあるといい、「すぐに湯船に入れることが、本当にありがたいなと思います」と、日々の中にある“当たり前ではない支え”をかみしめていた。
石黒さんと18歳の同期たち (C)フジテレビ
○『ザ・ノンフィクション』の橋田賞は「当たり前」
今回の放送は、30周年を迎えた番組の橋田賞受賞を記念した特別編。長く『ザ・ノンフィクション』を見続けてきた多部は「賞を獲れるのは当たり前の番組だと思っています」と、その信頼を語る。
最近印象に残った回は、各地のテレビ中継や撮影現場に“映り込む”男性を追った「あしたもテレビの片隅で〜映り込みに捧げる奇妙な人生〜」(5月3日放送)。「ああいう方はたまにいらっしゃいますけど、なかなか強烈ですよね(笑)」と、見入ってしまう存在感を振り返った。
一方で、「ゾス!」の声が飛び交うベンチャー企業を追った「今どきじゃない会社で夢みる僕と私の新入社員物語」(3月22日・29日放送)にも触れ、厳しい社風でも「自分に合えばすごくいい会社なんだろうなと思います」と捉えていた。
●多部未華子1989年生まれ、東京都出身。02年に俳優デビュー。05年、映画『HINOKIO』と『青空のゆくえ』で第48回ブルーリボン賞新人賞を受賞。09年には連続テレビ小説『つばさ』のヒロインに抜てきされる。主な出演作として、映画『あやしい彼女』『流浪の月』、ドラマ『私の家政夫ナギサさん』『マイファミリー』『いちばんすきな花』『対岸の家事〜これが、私の生きる道!〜』『連続ドラマW シャドウワーク』など。現在放送中の連続テレビ小説『風、薫る』に出演するほか、6月12日からはPrime Videoのドラマ『クロエマ』の配信が控える。