◇第97回都市対抗野球1次予選秋田県大会決勝 TDK18―2山二（2026年5月23日 さきがけ八橋）

TDKが投打で圧倒し、7回コールドで東北地区2次予選（6月18日開幕、県営あづま球場ほか）への進出を決めた。「4番・右翼」で出場した斎田海斗外野手（27）が満塁本塁打を含む2安打6打点。不動の4番打者が、与えられた役割を果たした。

「打席に入る前、二塁ランナーの北畠さんが“持って行けよ”というジェスチャーを送ってくれて、少し力みが取れました。ホームランはたままたです」

試合を決定づける一打となった。6―2の5回2死満塁。初球の真ん中高め直球を振り抜くと、打った瞬間にそれと分かる放物線を描きながら右翼席へと着弾した。1点差に追い上げられた直後の2回に放った右前2点打と合わせ計6打点。18安打18得点の打線をけん引した。

ただし、斎田がフォーカスしたのは2安打6打点の派手な数字よりも、初回2死二塁の第1打席だった。外角中心の配球をじっくりと見極め、フルカウントから四球で出塁。この姿勢こそ、今季の理想形だという。

「この打順だと、本当に打てそうなボールはなかなか来ない。今まではそこを強引に打ちにいっていた部分があったんですが、今年は状況や場面を整理して、ピッチャーが僕にどう投げてくるかをイメージして打席に立っている。そういう意味では、ホームランよりも、初回にしっかりフォアボールを選べたことが良かったです」

チームとして通過点という位置づけだった秋田県大会を2試合連続のコールド勝ちで突破。6月18日に開幕する東北地区2次予選がいよいよ本番となる。

「目標は日本一。そのために、2次予選を第1代表で勝つために、チームが一丸となってやっていきたい。自分としてはあまり気負わず、良いバッターがたくさんいる分、しっかりつないでいきたいと思います」

入社6年目でたどり着いた新境地。頼れる左のスラッガーはまた一つ、ステージを駆け上がった。