櫻坂46、15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」のジャケットアートワーク公開！コンセプトは「チーム」
櫻坂46が、6月10日に発売する15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」のジャケットアートワークが公開された。
■BACKメンバーも発表！センターは三期生・遠藤理子
ダブルAサイドシングルとなる本作のアートディレクションは、上田マルコが担当。コンセプトは「チーム」。チェスを連想させる空間にメンバーがスタイリッシュに佇む。
MUMGスタジアム（国立競技場）での『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』公演を経て、グループ全員での結束力や魅力が詰まったビジュアルになっている。
TYPE-Aは「Lonesome rabbit」と「What’s “KAZOKU”?」の両曲でセンターを務める二期生の森田ひかるが堂々たる立ち姿で表紙を飾る。
なお、ティザー映像にて、BACKSメンバーが発表され、今作のBACKSメンバーのセンターが、三期生・遠藤理子であることがわかった。TYPE-DはBACKSメンバーで構成されたアートワークとなっている。
また、BACKSメンバーによる新曲「コインランドリー」が、5月26日0時より先行配信がスターとし、同時にMVが公開されることも発表された。
■リリース情報
2026.05.19 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Lonesome rabbit」
2026.05.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE「コインランドリー」
2026.06.10 ON SALE
SINGLE「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」
■【画像】「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」のジャケット写真
■関連リンク
櫻坂46 OFFICIAL SITE
https://sakurazaka46.com/