櫻坂46、15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」のジャケットアートワーク公開！コンセプトは「チーム」

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櫻坂46が、6月10日に発売する15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」のジャケットアートワークが公開された。

■BACKメンバーも発表！センターは三期生・遠藤理子

ダブルAサイドシングルとなる本作のアートディレクションは、上田マルコが担当。コンセプトは「チーム」。チェスを連想させる空間にメンバーがスタイリッシュに佇む。

MUMGスタジアム（国立競技場）での『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』公演を経て、グループ全員での結束力や魅力が詰まったビジュアルになっている。

TYPE-Aは「Lonesome rabbit」と「What’s “KAZOKU”?」の両曲でセンターを務める二期生の森田ひかるが堂々たる立ち姿で表紙を飾る。

なお、ティザー映像にて、BACKSメンバーが発表され、今作のBACKSメンバーのセンターが、三期生・遠藤理子であることがわかった。TYPE-DはBACKSメンバーで構成されたアートワークとなっている。

また、BACKSメンバーによる新曲「コインランドリー」が、5月26日0時より先行配信がスターとし、同時にMVが公開されることも発表された。

■リリース情報

2026.05.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Lonesome rabbit」

2026.05.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「コインランドリー」

2026.06.10 ON SALE

SINGLE「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」

■【画像】「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」のジャケット写真

■関連リンク

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/