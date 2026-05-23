年間表彰式のドレスアップが反響

バレーボール・SVリーグ女子優勝のSAGA久光スプリングスの選手たちがドレスアップした姿に反響が広がっている。19日に行われた年間表彰式で、青を基調とした煌びやかな衣装で登場したシーンが話題に。ベストリベロに選出された26歳・西村弥菜美の上品な佇まいにも熱い視線が注がれた。

コート上での躍動感あふれるレシーブ姿から一転、華麗な大変身を遂げた。胸元に美しい刺繍があしらわれた黒のシースルーロングドレスを着用。決勝ではポニーテールだった髪も短めのボブヘアに。大人っぽいメイクを施し、上品に微笑む姿を披露した。鮮やかなブルーのワンショルダードレスを纏ったチームメートと寄り添い、お茶目にピースサインを決めて満面の笑みを浮かべた。

西村がインスタグラムで実際の写真を公開。「AWARDでの、いつものユニフォームとはひと味違う私達はどうですか？ また違った良さがありますよね」などと綴った投稿に驚きの声が続々と寄せられた。

「めちゃくちゃ似合ってますね！」

「めちゃ綺麗で華やかで上品ですね」

「お昼食べながら一瞬箸止まってしまった」

「チームの中で一番ドレスがお似合いだった感じがしました」

「ユニフォーム姿もいいですが、今回は4度見しました」

「また短めになった髪の毛とドレスとどっちも似合ってて可愛いです」

レギュラーシーズン2位だったSAGA久光は、4月末に開催された女子チャンピオンシップファイナル（決勝）で、大阪マーヴェラスを撃破。Vリーグ時代の21-22シーズン以来、4季ぶり9度目の戴冠で、SVリーグ移行後、初優勝を果たした。リベロの西村は安定したレシーブを連発し、タイトル獲得に貢献した。



（THE ANSWER編集部）