熊本県高校総体のレスリング学校対抗戦で、小川工業が3連覇を果たしました。

【写真を見る】【熊本県高校総体】レスリング学校対抗戦は小川工業が3連覇 全階級制覇の完全優勝で近畿インターハイへ「圧倒的に勝てて良かった」

大会は3校による総当たり戦でした。初戦で北稜を破った小川工業は、続く玉名工業に対しても圧倒的な強さを見せました。

2試合7階級すべて勝利

55㌔級の井黒寛太郎と71㌔級の竹村虹南が、仰向けにした相手の両肩を1秒以上マットに抑え込む見事なフォール勝ち。勢いに乗る小川工業は他の階級でもポイントを重ねるテクニカルフォール勝ちを収めました。

結局、小川工業は、2試合ともに7階級すべてを制する完封勝ちでした。

いざインターハイへ！

小川工業レスリング部 柴原颯太主将「県の大会は圧倒的に優勝しなきゃいけない大会だと思っているので、チーム全体として勝てたのは良かったのかなと思います」

優勝した小川工業は7月から近畿地方一帯で行われるインターハイに出場します。※レスリングは7月に和歌山県で開催