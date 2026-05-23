男性グループ「M！LK」の公式Xが23日に更新され、現在開催中の「のぞいてみるく？展」来場者に会場周辺での迷惑行為について注意喚起を促した。

Xで「『のぞいてみるく？展』にご来場の皆様へのお願い」と書き出し、同展示会の特設サイトで「現在、『のぞいてみるく？展』東京会場周辺におきまして、施設入口、他フロアおよび他テナント様前、歩道でのトレーディング行為、居座りなどの迷惑行為を確認しています」と報告。

「ご来場の皆さまに安心してお楽しみいただくため、会場付近での滞留およびトレーディング行為はご遠慮ください。周辺のご迷惑とならないようご配慮をお願いいたします」と注意喚起した。

「迷惑行為への指摘に対し、改善していただけないケースが多数ございます」と続け、「このまま状況の改善が見られない場合、安全面の観点から開催内容の変更や中止を検討せざるを得ない可能性もございます」と内容変更や中止の可能性にも言及。

「ご来場前に今一度注意事項をご確認いただけますと幸いです。皆さまのご理解とご協力を心よりお願い申し上げます」と結んだ。

同イベントは3月に大阪でスタート。4月には名古屋で開催されていた。