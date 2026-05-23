プロ野球のファーム・リーグは23日、東、中、西地区と交流戦を合わせて計7試合が行われた。

西武はロッテとの交流戦（カーミニークフィールド）に3―2で逆転勝ち。仲三が6回の地区単独トップの9号同点ソロなど2安打を放った。先発の育成選手・川下は5回5安打2失点（自責1）で、2番手・杉山が2回1安打2奪三振無失点で5勝目（1敗）。ロッテ先発・河村は4回2安打1失点。山本が3安打をマーク。

東地区の楽天はオイシックス戦（森林どりスタジアム泉）に12―1で大勝。マッカスカーが初回に3号3ラン、3回に2打席連発の4号2ランを放つなど6打点をマークした。田中貴が4回に1号2ラン、ゴンザレスが3安打3打点。先発・岸は4回3安打1失点で、3番手・コントレラスが2回2安打2奪三振無失点で1勝目。オイシックス先発・石田は2回4安打5失点で3敗目（2勝）。高、中沢が2安打を放った。

日本ハムはヤクルト戦（鎌ケ谷）に6―1。先発・有原が5回4安打無失点で1勝目を挙げた。ドラフト3位・大塚（東海大）が初回に2号3ラン、今川が2安打2打点。ヤクルト先発・青柳は5回2安打5奪三振4失点で3敗目（1勝）。育成選手の沢野が7回に4号ソロ、塩見が2安打を放った。

中地区のハヤテは巨人戦（しずてつスタジアム草薙）に6―2で逆転勝ち。先発・佐藤宏が7回5安打2失点（自責0）で2勝目（6敗）を挙げた。仲村が3安打2打点、佐藤英が2安打1打点、広沢が2安打。巨人先発・マタは6回10安打6失点（自責2）で2敗目（1勝）。甲斐、増田大が2安打。

中日はDeNA戦（横須賀）に6―4で逆転勝ち。先発・涌井が6回9安打4失点で2勝目（5敗）を挙げた。味谷が3安打、福永が2安打。DeNA先発・深沢は2回2/3を7安打3失点。石上が3安打、井上絢が2安打2打点をマークした。

西地区のソフトバンクは広島戦（由宇）に9―3で逆転勝ち。先発の育成選手・山崎が6回6安打3失点（自責2）で1勝目を挙げた。広瀬隆が3安打1打点、育成選手の山下が2安打3打点。広島先発・佐藤柳は6回9安打6失点で4敗目（1勝）。ドラフト1位・平川（仙台大）が初回に先頭打者本塁打となる1号ソロを放った。清水が2安打。

オリックスは阪神戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）に3―1。先発・田嶋が5回5安打1失点で3勝目（1敗）。育成ドラフト1位・三方（BC・栃木）が4回に先制の1号2ランを放った。育成選手の遠藤、池田が2安打。阪神先発のドラフト4位・早瀬（神村学園）は3回3安打無失点で、2番手・茨木が2回3安打2奪三振2失点で1敗目（2勝）。百崎が2安打1打点、栄枝が2安打。