黒猫ちゃんのビフォーアフターの光景が、4万再生を超えて笑顔を届けています。子猫の頃には可愛さ満点だった猫ちゃんは、大きくなるにつれて美しい黒猫へと成長。そのビフォーアフターの光景が、「小さな子猫がこんなに大きくなるなんて」「子猫の頃の姿を見るのも楽しみにしています」と絶賛されています。

【動画：真っ黒の毛並みが綺麗な黒猫→６年前の『子猫時代の様子』を見てみると…尊すぎる『ビフォーアフター』】

水色首輪がお似合いのトニーちゃん

現在の姿と昔の姿のビフォーアフターが注目を集めているのはInstagramアカウント『黒猫トニー』に投稿された、黒猫のトニーちゃん。ある年の子供の日に、トニーちゃんの飼い主さんは「こどもの日なので」とコメントと共に、現在のトニーちゃんの姿と子猫時代の姿を投稿。まず初めに登場したのは、現在のトニーちゃん。そこには真っ黒な毛がツヤツヤと光る、美しい成猫のトニーちゃんの姿が。

首元に着けた水色の首輪が、トニーちゃんの真っ黒な体によく似合っています。

そんな美しい猫ちゃんに成長したトニーちゃんですが、トニーちゃんがいるのは飼い主さんの腕の中。その凛とした美しい姿と、赤ちゃんの頃と変わらない甘えん坊なギャップがたまりません。

子猫の頃から変わらない美しさ

そんな現在のトニーちゃんの次に登場したのは、2020年の「子猫だった頃」のトニーちゃんの姿。その頃のトニーちゃんは、手のひらに収まってしまうのではないかと思うほどの小ささだったそう。

ふわふわとした黒くて丸い体は、まるでぬいぐるみのよう。とても可愛らしい子猫時代のトニーちゃんですが、その頃から、成長したトニーちゃんの凛とした美しさの片鱗も感じられます。

現在は元気いっぱいな猫ちゃんに成長！

現在は飼い主さんと出会って幸せいっぱいに過ごしているトニーちゃんですが、実はトニーちゃんは保護猫カフェのスタッフになる予定だったのだそう。車のボンネットの中で発見され、保護猫カフェに入る順番待ちをしている時に飼い主さんと出会い、優しい家族たちと一緒に暮らすことになったのでした。

そして、飼い主さんのお家にやってきてからは、毎日元気いっぱいな姿を見せてくれたそう。いたずらをして飼い主さんたちに刺激をくれたり、いつでもそばに寄り添って癒してくれているといいます。

そんな幸せいっぱいに育ったトニーちゃんの光景には、たくさんの祝福の声が寄せられることとなったのでした。

そんなトニーちゃんのビフォーアフターの光景には、「トニーちゃんが家猫になれて良かった」「健やかに楽しく毎日を過ごせますように」「これからも楽しく幸せに過ごしてね」と温かいコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『黒猫トニー』では、そんな黒猫トニーちゃんの日々の様子が投稿されていますよ。

トニーちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「黒猫トニー」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。