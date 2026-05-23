立ったままテレビを見ていた飼い主さんの背中に、愛猫が音もなく忍び寄り…？まさかの行動と、その後の幸せなエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で80.5万再生を突破し、「痛いはずなのに。落とさず受け止めるなんて素敵です」「見たら分かる痛い奴や」といった声があがりました。

【動画：背後に『音もなく忍び寄ってきたネコ』→次の瞬間……予想外の『痛すぎる展開』】

お喋り上手な杣くん♡

Instagramアカウント「@soma_somali_0207」に投稿されたのは、ソマリの「杣（ソマ）」くんが、飼い主さんの背中に飛び乗る瞬間をとらえたリールです。

1歳の杣くんはお喋りが上手な男の子で、毎朝飼い主さんの上に乗り、アゴをちょんちょんと触って起こしてくれるのだそう。

背後から忍び寄ってきて…

そんな甘えん坊な杣くんですが、その日、お手洗いに行く途中で、たまたま立ったままテレビを見ていたという飼い主さん。

すると普段はしないその行動を見て、テレビに対してヤキモチを焼いてしまったのか、杣くんが音もなく忍び寄ってきたのだとか。

杣くんは飼い主さんの背後でじっと上を見上げ、狙いを定めると、軽く体勢を下げてから勢いよくジャンプ。飼い主さんの肌着に爪を食い込ませ、おんぶのような状態になったそうです。

愛の力で受け止めました！

突然のことに、飼い主さんは思わず仰け反りそうになったものの、すぐに前屈みで踏ん張り、杣くんを落とさず受け止めたといいます。しかし爪が肌着を貫通していたため、背中にはキレイに赤い筋が残ってしまったのだとか。

そんなハプニングがありつつも、杣くんに飛びついてもらえたことは嬉しかったそう。杣くんはあまり自主的に肩に乗ってこないそうですが、飼い主さんはパーカーの紐をちらつかせて、肩に乗ってもらっているのだとか。

その成果もあってか、ついに最近では、何をしていても肩に飛び乗ってきてくれるようになったそうです。なんとも幸せな関係性に、思わず頬がゆるんでしまいます。

愛が伝わってくるこの動画に、リールの視聴者からは「ソマくんかわいい～♡♡♡ママが夢中でかわいい焼きもち？♡おんぶした～い！」「杣ちゃんのジャンプ力と、ママさんの体幹と、ヒートテックのタフさがわかる素晴らしい動画w」「気を抜いてる＋薄着のこれはヤバい。背中大丈夫ですか！？ソマくん構って欲しかったんやなぁ」「杣くん見事な忍足とジャンプwママもビックリでしたねwでも喜んじゃう気持ちわかります♡」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@soma_somali_0207」では、まん丸垂れ目が可愛い杣くんが、賢く飼い主さんに意思を伝えたり、のびのびとくつろいだりする微笑ましい日常の姿を楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@soma_somali_0207」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。