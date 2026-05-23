AIトレンド解析搭載、34,800円チューナー！ ピクセラ「PoiTele（ポイテレ）」

記事ポイント スマホ・タブレットを自分専用テレビに変えるワイヤレスチューナーが2026年6月5日（金）に一般販売開始AIが視聴トレンドをリアルタイム解析し、今盛り上がっている番組をサムネイル形式で直感表示H.265採用で1TBに約909時間録画、視聴でポイントが貯まる「エブリポイント」連携も搭載 スマホ・タブレットを自分専用テレビに変えるワイヤレスチューナーが2026年6月5日（金）に一般販売開始AIが視聴トレンドをリアルタイム解析し、今盛り上がっている番組をサムネイル形式で直感表示H.265採用で1TBに約909時間録画、視聴でポイントが貯まる「エブリポイント」連携も搭載

スマートフォンやタブレットをテレビに変えるワイヤレステレビチューナーが登場します。

ピクセラは、AIトレンド解析やリアルタイム視聴数などソーシャル機能を搭載した「PoiTele（ポイテレ）」を2026年6月5日（金）に全国の家電量販店および主要ECサイトで一般販売開始します。

2026年5月22日（金）11:00から予約受付が開始されています。

ピクセラ「PoiTele（ポイテレ）」





一般販売日：2026年6月5日（金）予約開始：2026年5月22日（金）11:00〜市場参考売価：34,800円（税込）型番：XIT-3000WP販売先：全国の家電量販店および主要ECサイト

PoiTele（ポイテレ）は、スマートフォンやタブレットを自分専用のテレビに変えるワイヤレステレビチューナーです。

専用アプリ「Xit（サイト）」と組み合わせることで、地上デジタル・BS・CSの放送を通勤中・バスルーム・キャンプ場など場所を問わずリアルタイムで視聴できます。





AIによるトレンド解析で今の盛り上がり番組を直感的に表示する機能、次世代圧縮規格「H.265/HEVC」による安定した高画質視聴と大容量録画機能、さらに視聴時間がポイントとして還元されるインセンティブ連携という3つの特長を備えています。

外形寸法115×35×123mm・質量210gのコンパクトな本体に2チューナーを内蔵しています。

AIが”いま”を映し出す専用アプリ「Xit（サイト）」





専用アプリ「Xit（サイト）」のホーム画面は「HOT TREND LIVE」と「NOW HOT」の2セクションで構成されています。

「HOT TREND LIVE」にはバスケ頂上決戦のFINAL GAMEなどライブ中継番組のサムネイルが表示され、「NOW HOT」には音楽・スポーツ・猫動画など複数ジャンルの番組サムネイルが一覧で並びます。

AIが視聴トレンドをリアルタイムで解析し、今盛り上がっている番組を直感的に提示するUI/UXが採用されており、従来の番組表から探すスタイルとは異なる、SNSやYouTubeに近い感覚で操作できる設計になっています。

リアルタイム視聴数や「いいね」の数もアプリ上で確認でき、テレビ視聴にソーシャルな体験が加わります。

H.265採用による安定通信と大容量録画





次世代動画圧縮規格「H.265/HEVC」の採用により、従来比約2倍の圧縮効率で高画質映像のままデータを大幅に軽量化しています。

自宅のWi-Fi環境はもちろん、外出先の4G/5Gモバイル回線でも通信負荷が抑えられ、移動中など電波が不安定な環境でも映像を滑らかに伝送します。

録画はHDD録画とクラウド録画の2方式に対応しています。

HDD録画では標準的な1TBのHDDで約909時間の長時間録画が可能で、最大8TB（別売）の外付けHDDを使用すると最大7,270時間分の番組を画質を落とさず保存できます。

テレビ視聴がポイントになる「エブリポイント」連携





専用アプリ「Xit（サイト）」では、視聴・録画・いいね！などのデイリーミッションを達成するとポイントが自動付与されます。

ピクセラが運営するポイ活アプリ「エブリポイント」との連携により、日常のテレビ視聴時間がインセンティブとして還元される仕組みになっています。

製品仕様と対応OS





PoiTele（ポイテレ）本体は幅115mm・奥行35mm・高さ123mmのコンパクトサイズで、質量は210gです。

アンテナ・LAN・USBのインターフェースを備え、地上デジタル・BS・CSの2チューナーを内蔵しています。





対応OS





対応OSはiOS/iPadOS 16以降、Android 12以降、Google TV OS 10以降です。

Windows 11以降への対応は2026年6月リリース予定で、macOS 26以降（Apple Silicon搭載）にも対応します。

34,800円（税込）で2チューナー搭載・最大8TBの大容量録画・4G/5Gでの安定視聴という機能が一体化されており、通勤中から自宅まで一台でテレビ環境を完結できます。

AIトレンド解析と「エブリポイント」連携という独自機能が、日常のテレビ視聴をより能動的な体験へと変えます。

ピクセラ「PoiTele（ポイテレ）」の紹介でした。

よくある質問

Q. PoiTele（ポイテレ）が対応している放送の種類は何ですか？

A. 地上デジタル・BS・CSの3種類に対応しています。

2チューナーを内蔵しており、専用アプリ「Xit（サイト）」を通じてスマートフォンやタブレットで視聴できます。

Q. 外付けHDDを使った場合、録画できる時間はどれくらいですか？

A. 最大8TB（別売）の外付けHDDに対応しており、8TB使用時は最大7,270時間分の番組を保存できます。

標準的な1TBのHDDでは約909時間の録画が可能です。

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