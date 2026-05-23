◆マリーゴールド「ＭＡＲＩＧＯＬＤ ＳＨＩＮＥ ＦＯＲＥＶＥＲ ２０２６〜Ａ Ｇｌｏｒｉｏｕｓ Ｃｅｌｅｂｒａｔｉｏｎ〜マリーゴールド２周年記念〜」（２３日、ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた）観衆１２３０

マリーゴールドは２３日、大田区のＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた（大田区総合体育館）で旗揚げ２周年記念大会「ＭＡＲＩＧＯＬＤ ＳＨＩＮＥ ＦＯＲＥＶＥＲ ２０２６〜Ａ Ｇｌｏｒｉｏｕｓ Ｃｅｌｅｂｒａｔｉｏｎ〜マリーゴールド２周年記念〜」を開催した。

２０２４年５・２０後楽園ホールで旗揚げした団体。メインイベントの２周年記念大会。観衆は１２３０人だった。

エースで今大会で退団する林下詩美のラストマッチ、ホープの山岡聖怜とマーベラス・暁千華との一騎打ちなど注目カードをラインアップしたが、岩谷麻優、ビクトリア弓月が負傷欠場。満員の２４５０人を動員した昨年５月２４日の代々木第２体育館での旗揚げ１周年記念大会＆高橋奈七永「引退試合」、１８１２人だった今年１月３日の同所での大会をいずれも上回ることはできなかった。

ロッシー小川代表は大会後に今大会を「３年目のスタートだと思っている」と掲げ、エース・林下詩美のラストマッチも「次に進むための試合だった」と総括した。

さらに「後楽園ホールとかビッグマッチで苦戦はしてますけど撤退してしまったらもうできなくなります。やってる中でどう盛り返していくか」と見据え「どんな声を聞こうとやり続けるしかない。やり続ければどうにかなるという信念」と明かし、次回の８・９大田区大会が新生マリーゴールドの「スタートになる」と宣言した。

◆５・２３大田区全成績

▼第０試合 シングルマッチ

〇ハミングバード（６分２７秒 変形グラウンド卍固め）ザ・レディＡＩ●

▼第１試合 タッグマッチ

△南小桃、橘渚（１０分時間切れ引き分け）山粼裕花、心希△

▼第２試合シングルマッチ

〇Ｃｈｉ Ｃｈｉ（１０分２８秒 バックドロップ→片エビ固め）瀬戸レア●

▼第３試合 ８人タッグマッチ

野崎渚、ナイトシェイド、〇ナイラ・ローズ、ジョニー・ロビー（１０分３５秒 チョークスラム→片エビ固め）翔月なつみ、石川奈青●、越野ＳＹＯＫＯ．、エンジェル・ヘイズ

▼第４試合 シングルマッチ

〇ダンプ松本（５分０１秒 ラリアット→体固め）メガトン●

▼第５試合 シングルマッチ

〇山岡聖怜（１３分０７秒 エイオキクラッチ）暁千華●

▼第６試合 ツインスター選手権試合

挑戦者組・〇天麗皇希、後藤智香（１６分１０秒 アメジスト・バタフライ→片エビ固め）王者組・松井珠紗、ＣＨＩＡＫＩ●

▼メインイベント マリーゴールド旗揚げ２周年スペシャル６人タッグマッチ

青野未来、〇桜井麻衣、ＭＩＲＡＩ（２５分１８秒 ランニング・パワーボム→エビ固め）林下詩美●、彩羽匠、マディ・モーガン