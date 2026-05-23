火山・地震・豪雨、複合災害を無料で全4回！ 鹿児島大学「令和8年度 鹿大防災セミナー」

記事ポイント 鹿児島大学地域防災教育研究センターが火山・地震・豪雨をテーマに全4回の防災セミナーを開催2026年6月〜11月、参加費無料でTeamsによるオンライン受講が可能土砂災害から被災病院の証言まで、複合災害を多角的に学べるカリキュラムで構成 鹿児島大学地域防災教育研究センターが火山・地震・豪雨をテーマに全4回の防災セミナーを開催2026年6月〜11月、参加費無料でTeamsによるオンライン受講が可能土砂災害から被災病院の証言まで、複合災害を多角的に学べるカリキュラムで構成

鹿児島大学地域防災教育研究センターが、「令和8年度 鹿大防災セミナー」を全4回にわたり開催します。

火山・地震・豪雨といった複合災害をテーマに、自然現象の理解から避難行動まで体系的に構成された内容です。

参加費は無料で、オンラインを通じて全国から受講できます。

鹿児島大学「令和8年度 鹿大防災セミナー」





開催期間：2026年6月1日〜2026年11月9日（全4回）参加費：無料形式：オンライン（Microsoft Teams）／第51回のみ対面＋オンラインのハイブリッド開催第51回会場：鹿児島大学教育学部 管理棟・理系研究棟2階 大会議室（定員30名）対象：どなたでも参加可主催：鹿児島大学地域防災教育研究センター

近年、日本各地で複数の災害が複合的に発生するリスクが高まっています。

鹿児島大学地域防災教育研究センターは、火山・地震・豪雨・土砂災害などが大規模かつ複合的に発生しやすい鹿児島県を拠点に、長年にわたり防災教育と研究に取り組んできます。

「令和8年度 鹿大防災セミナー」では、自然現象の理解、被害の実態、インフラの維持・復旧、危機管理、避難行動という5つの観点を体系的に扱います。

第51回（2026年6月1日）から第54回（2026年11月9日）まで順に開催され、各回の参加費はすべて無料です。

第51回：豪雨災害の特徴と土砂災害への備え（2026年6月1日）

第51回は2026年6月1日（月）16:00〜17:20に、鹿児島大学教育学部 管理棟・理系研究棟2階 大会議室（定員30名）での対面とオンラインを同時実施するハイブリッド形式で開催されます。

冒頭では、鹿児島大学地域防災教育研究センター センター長の酒匂一成氏が「地域防災教育研究センターの取組と趣旨説明」を担当します。

続いて鹿児島大学農水産獣医学域農学系教授の寺本行芳氏が「土砂災害に備える」をテーマに講演し、鹿児島地方気象台 気象防災情報調整官の立神幸治氏が「新たな防災気象情報について」を解説します。

第52回：火山・地震の特徴と災害対応（2026年7月16日）

第52回は2026年7月16日（木）16:00〜17:10に、Teamsによるオンライン形式で開催されます。

2025年に実際に起きた噴火と地震を事例として取り上げ、現地観測に基づく最新データを共有する内容です。

鹿児島大学総合教育機構共通教育センター准教授の井村隆介氏が「2025年6月霧島山新燃岳噴火の初期対応」を報告します。

鹿児島大学附属南西島弧地震火山観測所准教授の八木原寛氏は「2025年にトカラ列島近海で発生した群発地震活動」について解説します。

第53回：インフラを守るための防災対策と復旧支援（2026年9月29日）

第53回は2026年9月29日（火）16:00〜17:10に、Teamsによるオンライン形式で開催されます。

災害発生後のインフラ応急対応と建築物の耐震維持という2つの観点から構成されています。

国土交通省九州地方整備局災害対策マネジメント室 室長の阿久根祐之氏が「災害時の応急対応と復旧支援（TEC-FORCEの活動）」を解説します。

TEC-FORCEは大規模災害時に被災地へ派遣される国土交通省の技術者チームです。

鹿児島大学理工学域工学系准教授の倉富洋氏は「建築物の耐震対策と機能維持」をテーマに講演します。

第54回：災害時の危機管理と避難行動（2026年11月9日）

第54回は2026年11月9日（月）16:00〜17:10に、Teamsによるオンライン形式で開催されます。

医療現場における被災の実態と、日本赤十字社による救護活動の両面から危機管理と避難行動を掘り下げます。

鹿児島大学医歯学域医学系助教の柳田信彦氏が「被災病院職員の証言から読み解く8.6水害」を講演し、病院スタッフの証言をもとに被災現場の実態を伝えます。

日本赤十字社鹿児島県支部事業推進課 事業推進係長の富滿清悟氏は「日本赤十字社の災害救護活動と防災・減災の取組」を解説します。

2026年6月から11月にかけて全4回で開催される「令和8年度 鹿大防災セミナー」は、参加費無料でTeamsから受講でき、土砂・火山・インフラ・医療という幅広い分野の専門家が実例をもとに解説する内容です。

鹿児島を主なフィールドとする鹿児島大学地域防災教育研究センターの知見と、国土交通省・気象台・日本赤十字社といった実務機関の報告が一つのシリーズで体系的にまとめられています。

鹿児島大学「令和8年度 鹿大防災セミナー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 全4回すべてに参加する必要がありますか？

A. 各回は独立したテーマで構成されており、受講したい回のみの参加が可能です。

参加費はすべての回で無料です。

Q. 第51回の対面参加と第52回以降のオンライン参加で申込方法は異なりますか？

A. 参加方法の詳細は公式サイト（



Q. 日程が変更になる場合の確認方法は何ですか？

A. 天候や自然災害の影響により日程が変更となる場合があり、最新情報は公式サイトに掲載されます。

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